Мнение: Письмо: «А короны неумолимо растут»

Для вашего самостоятельного разбора.

bizzzzy12

Здравствуйте, Эволюция! Спасибо за свободный доступ к уникальным знаниям.

Писала неделю назад в рубрику. Надеюсь, не слишком навязчиво. Возможно, моя история покажется интересной как конфликт рапана и нормального человека.

Мы встречаемся около года. Недавно в отношениях произошла такая ситуация, где я, как мне кажется, относительно удачно сделала пику, а потом всё слила. Удачно, поскольку действительно была готова в случае не выполнения отказаться от этого человека навсегда. Очень уж мне не нравилось, что он снова начал общаться с девушкой, с которой прекратил общение (как он сам сказал) ради меня. Раньше в силу алкогольной зависимости и надежды на то, что всё наладится, я орудовала скалками в пьяном угаре. Это не возымело никакого эффекта, что и следовало ожидать.

Придя домой после нашей последней встречи, я решила, что такое отношение меня не устраивает. Он не сделал подарок ни на мой день рождения, ни на Новый Год, общается с девушкой, что вызывает у меня приступы ревности. К слову, только эта девушка их вызывает, а так он общительный, у него много друзей и подруг. С одной он даже спал в узкой постели своей однушки, а она забыла у него свои шорты. Меня позабавила эта ситуация и реакция его мамы. В плане подарков его, конечно, тоже можно понять. У него небольшая зарплата, которую он щедро тратил на меня в плане досуга и еды, помог с моим продвижением в интернете.

Несколько дней после НГ я не отвечала на его сообщения, потому что хотела успокоиться, всё обдумать, восстановить здоровье занятиями физкультурой и правильным питанием, перестать употреблять алкоголь и найти наконец-то оптимальный для себя способ заработка. Я студентка и для меня последнее пока не особо актуально, но всё же. Он позвонил моим родителям, спросил, всё ли со мной хорошо и почему я не выхожу на связь. На следующий день я ответила на его сообщения. Вроде бы переписка завязалась как раньше. Как раньше — это не значит, хорошо, обыденные вопросы «как дела, как спала?». Звал гулять. Я отказывалась под благовидными предлогами. И мне правда не хотелось его видеть. Так и продолжалось где-то неделю.

Потом один день он мне не писал, а я не смогла угомонить свою Ищейку. Когда он появился онлайн, зашла к нему в друзья и заметила, что эта девушка тоже онлайн. А дальше примерно такой диалог (примерно, потому что удалила переписку):

Я — Переписываешься с К?

М — Да. Я с ней два дня уже не общался. Вот обсуждаем С, там такая история! (начинает рассказывать про девушку, которую я немного знаю)

Я — Или она, или я (в этот момент у меня тряслось всё тело, я понимала, что если он ответит не в мою пользу, то придется прекратить с ним общение, возможно, навсегда)

М — Эээ… В чём проблемс? Ты опять пьяная? (обычно это были пьяные скалки — «не любишь, не жалеешь, нравятся другие девушки»)

Я — Я не пила с нашей последней встречи. А теперь ответь на мой вопрос.

М (пересылает сообщение)

Я — Мне неприятно, что ты общаешься с К.

М — Я хотя бы не устраиваю проблемы на пустом месте. (было много текста, я всё не запомнила, но суть в этом)

Я на все два сообщения ответила — «окей».

Через пару часов, когда я уже засыпала, от него пришло несколько сообщений — «как дела, чем занималась весь день, вот песня тебе». Утром я их прочитала и ничего не ответила. Потом еще писал чепуху какую-то. Это еще относительно неплохой момент. Дальше хуже.

Сегодня была невероятно хорошая погода, мне было не с кем выйти погулять. Я вспомнила о М. Старалась не раскручивать эту мысль, но получилось, что получилось.

Он написал мне «опять игнорит, ну и катись». Меня это напугало, но не так, как то, что было после. Эх. Сдуру пояснила Глупыше свои претензии таким сообщением «не хочу с тобой общаться, пока ты общаешься с К». Он ответил «детский сад», на что я написала «как знаешь». Больше он ничего мне не писал, а меня штырит до сих пор. Хотя еще пару дней назад думала, что отношения ненужные и бесперспективные. Хотелось вдогонку написать еще, что не нужно от него ничего и я давно приняла решение расстаться, но тогда бы он написал «хорошо» и я бы просто умерла.

Не думаю, что после этого всего он когда-либо напишет мне первый. М смотрит много видео о доминировании в отношениях и ни за что не прогнется. Конечно, зря я вообще затеяла эти диалоги, а, может, и не зря. Так я теперь точно знаю, что в этих отношениях я не особо нужна, а мне всего 20 лет, можно получать впечатления от других знакомств, книг, фильмов. Жаль только, что в этих отношениях я опять проиграла, а короны неумолимо растут.

Источник: Эволюция

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