Суд в Пакистане отменил смертный приговор для экс-президента Мушаррафа

Пакистанский суд 13 января отменил смертный приговор экс-президенту страны Первезу Мушаррафу. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Высокий суд Лахора постановил, что специальный трибунал, созданный для суда над Мушаррафом, был незаконным. Прокурор Иштьяк Хан сказал, что это постановление отменяет смертную казнь для экс-президента

Он сказал журналистам, что счастлив в связи с результатами слушаний. Он отметил, что чувствует себя лучше. В декабре 2019 года у него резко ухудшилось состояние здоровья и ему разрешили лечение в больнице.

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года. Сложил полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента, отказа в поддержке со стороны стран Запада национальной армии.

Экс-президент был привлечен к уголовной ответственности в декабре 2013 года за введение чрезвычайного положения 3 ноября 2007 года с приостановлением действия Конституции Пакистана. Он также арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене. 31 марта 2014 года экс-президенту было предъявлено обвинение.

17 декабря 2019 года Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Пакистанский суд 13 января отменил смертный приговор экс-президенту страны Первезу Мушаррафу. Об этом сообщило агентство Associated Press. Высокий суд Лахора постановил, что специальный трибунал, созданный для суда над Мушаррафом, был незаконным. Прокурор Иштьяк Хан сказал, что это постановление отменяет смертную казнь для экс-президента Он сказал журналистам, что счастлив в связи с результатами слушаний. Он отметил, что […]