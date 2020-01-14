Мнение: О нежданном, но 100%-м преемнике Владимира Путина

Так уж заведено, что главные новости приходят, когда #Россия спит или отдыхает на каникулах. Зато теперь многое встаёт на свои места.

Напримерю все думали, что российский президент Владимир #Путин в прошлом году отправился в свой день рождения на Алтай, чтобы там грибы собирать. Ан, нет! Всё не так просто.

Кто бы спорил, интересный гриб «с шишечкой» глава государства всё-таки нашёл. Но суть не в этом. Главное, что он нашёл себе преемника. Или решил, что нашёл, после чего появились некие поручения относительно технических деталей.

Хотите знать, кто это?

ОК, ещё пара секунд интриги.

Откуда вообще простые смертные узнают о том, что же творится в Москве, за кремлёвскими зубцами? Разумеется, из различных «утечек информации», которые могут быть как контролируемыми, так и нет. На первые обращать внимание нет никакого смысла, а вот по вторым у нас есть главный сплетник эксперт. Широко известный в узких и либеральных кругах профессор Валерий Соловей.

И что бы мы все без него делали?

По его секретным данным, именно сейчас в Кремле полным ходом идёт интеллектуальная подготовка транзита власти. Напряжённо трудятся несколько специально созданных рабочих групп. В них кропотливо прорабатывается до 40-ка (!) вариантов трансферта. Но пока что, как отмечает профессор, вся эта горбатая интеллектуальная гора родила мышь.

В общем, по сведениям профессорского источника, опять обломавшись с объединением России с Беларусью, теперь в Администрации дружно склоняются к тому, что оптимальным решением, уравновешивающим все башни и все силы, окажется создание Госсовета, расширенного по функционалу. Во главе с Владимиром Путиным, разумеется. А президентом при нём станет… Дмитрий #Медведев. Которого даже не позвали на День рождения гаранта.

Как отмечает г-н профессор, в АП уверены, что непопулярного нынешнего премьер-министра удастся «избрать» в президенты. Даже если придётся сделать это ценой беспрецедентных фальсификаций и административного давления. Собственно, на региональных выборах-2019 первый раз обкатывались различные техники такого избрания. По их итогам некие выводы уже сделаны и относительно недавние намёки главы ЦИК Эллы Панфиловой на возможные корректировки избирательного законодательства – плод такого экспресс-анализа в АП.

Как ни странно, такой во всех смыслах слабый вариант выглядит пока единственно возможным в условиях противостояния кремлёвских башен и конкуренции олигархических провластных группировок. Но он имеет смысл только если вовне России всё останется более-менее гладко, как сейчас. Если же внешнее давление возрастёт, элиты будут вынуждены сплотиться вокруг сильного лидера. Так что наиболее вероятный вариант – далеко не самый окончательный.

Во всей этой мышиной возне имеется только один пострадавший. Это «русский народ», чьего мнения не только не спрашивают, но и делают вид, что его вовсе не существует. Избиратель здесь даже не статист, а… пыль под ногами, не достойная высочайшего внимания вовсе.

Впрочем, разве такой электорат заслуживает какого-то иного отношения?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Так уж заведено, что главные новости приходят, когда #Россия спит или отдыхает на каникулах. Зато теперь многое встаёт на свои места. Напримерю все думали, что российский президент Владимир #Путин в прошлом году отправился в свой день рождения на Алтай, чтобы там грибы собирать. Ан, нет! Всё не так просто. Кто бы спорил, интересный гриб «с […]