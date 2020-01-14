Канада призвала Иран выплатить компенсации за сбитый над Тегераном Boeing

Власти Ирана должны каким-то образом компенсировать потерю близких родным погибших в катастрофе борта «Международных авиалинии Украины», сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Я думаю, что [со стороны Ирана] должно последовать полное признание ответственности [за случившееся] и некоторая форма компенсации», – приводит слова Трюдо ТАСС.

«[Представители] всех стран, которые потеряли своих граждан в этой катастрофе, встретятся в Доме Канады (посольстве страны) в Лондоне», – сказал премьер-министр Канады в интервью телеканалу Global News.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться следующие шаги, которые должны предпринять эти страны в связи с трагедией в небе над Тегераном.

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позднее в Иране объяснили ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.





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Последнее: Власти Ирана должны каким-то образом компенсировать потерю близких родным погибших в катастрофе борта «Международных авиалинии Украины», сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Я думаю, что [со стороны Ирана] должно последовать полное признание ответственности [за случившееся] и некоторая форма компенсации», – приводит слова Трюдо ТАСС. «[Представители] всех стран, которые потеряли своих граждан в этой катастрофе, встретятся в […]