Россия созвала СБ ООН по инциденту в сирийской Думе

Россия выступила с инициативой проведения встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

«Россия выступила с инициативой созыва встречи членов СБ ООН по «формуле Арриа» для обсуждения ситуации вокруг доклада ОЗХО по инциденту в городе Дума (САР) 7 апреля 2018 года. Темой встречи станет расследование этого инцидента Миссией ОЗХО по установлению фактов. Заседание назначено на вторую половину дня 20 января», – приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) «никаких ФОВ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей не обнаружили».

В Генштабе Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» на мирных жителей в сирийской Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски».

Позднее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства инсценировки «химатак». В апреле 2019 года появились новые свидетельства инсценировки.

В октябре 2019 года портал WikiLeaks опубликовал документы, подвергающие сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе. В РФ жестко критиковали доклад ОЗХО.





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