Суд в Татарстане признал Путина, Пескова, Медведева и Сечина социальной группой

Менделеевский районный суд Татарстана оштрафовал местного жителя Радислава Федорова на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) из-за двух видео во «ВКонтакте». Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Одна из записей называлась «Димон, ты кто такой». В заключении экспертов сказано, что в видео содержатся высказывания, «направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — представителей власти Д.Медведева, В.Путина, Д.Пескова, И.Сечина».

Федоров обжаловал решение суда. Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу 15 января.

11 января в Набережных Челнах арестовали автора веб-сериала «Судья Грэмм» Карима Ямадаева, который выложил на YouTube видео, где он в роли судьи выносит приговоры людям с табличками «Песков», «Сечин» и «Путин». Его обвинили в призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Источник: Новая газета

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Последнее: Менделеевский районный суд Татарстана оштрафовал местного жителя Радислава Федорова на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) из-за двух видео во «ВКонтакте». Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Одна из записей называлась «Димон, ты кто такой». В заключении экспертов сказано, что в видео содержатся высказывания, […]