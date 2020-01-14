Мнение: Турецко-сирийские переговоры в Москве

Помимо переговоров по Ливии (о них отдельно), сегодня в Москве при посредничестве России состоялась примечательная встреча.

Шеф турецкой разведки Хакан Фидан встретился с сирийским генералом Али Мамлюком, который курирует вопросы государственной безопасности в Сирии.

Это первая прямая встреча такого рода с 2011 года. Ранее, турки не шли на контакты с официальными представителями правительства Асада, ограничиваясь закрытыми контактами по линии спецслужб при посредничестве России и Ирана. МИД Турции ясно обозначал свою позицию, указывая на то, что Турция восстановит отношения с Сирией только после президентских выборов. И до недавнего времени позиция той части турецкого истеблишмента, которая призывала признать наконец реальность и работать с Асадом, находилась в меньшинстве.

Но видимо кое-что все-таки меняется, раз турки пошли на контакт с сирийской "Кровавой Гэбней". Как сообщают, на встрече Фидана и Мамлюка находились и российские представители. Обсуждали прежде всего ситуацию в Идлибе, где нарастают признаки подготовки наступления САА к западу от Алеппо.

Сирийцы настаивали на выводе турецких войск из Идлиба и подтверждения гарантий территориальной целостности Сирии. Также было заявлено, что Дамаск намерен взять под контроль весь Идлиб. Турки упирали на необходимость выполнения сочинской сделки и уже традиционно пытались тормозить очередную наступательную операцию сирийцев. Туркам напоминали, что сделка это конечно хорошо, но по сделке Турция еще год назад должна была способствовать разблокированию трассы Хама-Алеппо.

Очевидно, что стороны сохраняют серьезные противоречия, но Россия ясно дает понять, что намерена и дальше пытаться усадить Турцию и Сирию за стол переговоров, так как это наиболее очевидный способ окончательно решить вопрос северных территорий. Комментарии по итогам встречи осторожно-позитивные, так как в вопросе ликвидации террористических групп и сохранения территориальной целостности Сирии у сторон не было особых противоречий.

Боевики в Идлибе очень недовольны этой встречей, снова начались крики, что "Эрдоган предатель", "что Эрдоган на словах за ислам, а сам договаривается с мясником из Дамаска и продает героев-джихада Асаду и Путину" и в таком же духе. В общем, все тоже самое, что происходит после каждой сделки Эрдогана с Путиным. Порой удивляет эта наивность боевиков — Эрдоган уже не раз и не два показывал, что боевики и "сирийская революция" с 2016-го года это лишь разменная монета в его торге с Россией. Уже в 2017-м году было понятно, что тема свержения Асада стала Эрдогану не интересна, но боевики продолжали надеяться, что сепаратная политика Турции в Идлибе и Африне будет помогать делу "сирийской революции". На деле, Эрдоган в рамках различных сделок, фактически не мешал Асаду восстанавливать контроль над значительными территориями, принимая вывозимых на зеленых автобусах боевиков в Идлибе.

Так что, рано или поздно Турции и Сирии предстоит восстанавливать полноценные отношения, несмотря на то, что нынче они где-то на уровне дна, а к объективным противоречиям добавляется серьезная личная неприязнь между Асадом и Эрдоганом, которые периодически кроют друг друга в публичных заявлениях. Но объективные интересы сторон требуют диалога между ними. Посмотрим, последует ли за переговором ГБшников переход контактов на более высокий уровень.

Источник: Colonel Cassad

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