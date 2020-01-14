Мечтающий о детях Борис Корчевников показал снимок с малышом

Фото как воплощение мечты Бориса Корчевникова о семье и детях появилось в его Instagram-аккаунте. Актер держит на руках чужого малыша.
К большому сожалению, создать собственную семью и испытать радость отцовства пока у Корчевникова не получается. Знаменательная встреча в его жизни так и не произошла, хотя он и не чуждается общения с женщинами.Недавно актер даже признался, что начал испытывать чувство отчаяния после очередной неудачной попытки. Вместе с тем Борис Корчевников не хочет расставаться со своим желанием обнять когда-то родное дитя. Ведь как написала одна из его поклонниц: «От маленьких детей пахнет Богом».
Телеведущий не помнит, когда был сделан его снимок с малышом на руках, но благодарит неизвестного фолловерам Лешу за это чудесное фото. Младенец с любопытством и абсолютно спокойно разглядывает чужого дядю, который с таким удивлением заглядывает ему в глаза. Поклонники желают своему кумиру счастья и исполнения всего, о чем он мечтает.
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Последнее: Фото как воплощение мечты Бориса Корчевникова о семье и детях появилось в его Instagram-аккаунте. Актер держит на руках чужого малыша. К большому сожалению, создать собственную семью и испытать радость отцовства пока у Корчевникова не получается. Знаменательная встреча в его жизни так и не произошла, хотя он и не чуждается общения с женщинами.Недавно актер даже признался, […]
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