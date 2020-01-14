Times — для сердца полезно — поход в кино сродни лёгкой тренировке

Британские учёные выяснили, что просмотр фильмов в кинозале можно приравнять к полезной для сердца тренировке, пишет The Times. Исследователи также отметили улучшение памяти и внимания у зрителей, а способность к концентрации вырабатывает психологическую устойчивость.



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Хорошие новости для тех, кто ненавидит тренажёрный зал: просмотр фильмов может быть не менее полезным для здоровья, пишет The Times.

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что поход в кино можно сравнить с «лёгкой формой кардио-тренировки», которая благотворно влияет на сердце, а также укрепляет память и внимание. Предполагается, что лучше смотреть фильма на большом экране, потому что при небольшом количестве отвлекающих факторов мозг может полностью сосредоточиться на разворачивающейся истории. Такие моменты полного погружения случается достаточно редко и, по мнению профессора когнитивной нейробиологии UCL Джозефа Девлина, «играют ключевую роль в формировании нашей психической устойчивости, потому что решение проблем обычно требует сконцентрировать свои усилия для преодоления препятствий».

Как рассказывает издание, исследователи анализировали состояние 51 зрителя во время просмотра игрового фильма «Алладин» и сравнивали с контрольной группой, которая читала роман. Специальные сенсоры считывали пульс, температуру тела и реакцию их кожи. В результате оказалось, что 45 минут в течение фильма частота пульса находилась в «полезной для сердца зоне» между 40 и 80% от максимальной, что можно сравнить с полезным эффектом от лёгкого кардио-упражнения. Также было обнаружено, что часто пульс зрителей совпадал, а сами они испытывали похожий эмоциональный подъём, который учёные измеряли с помощью «электродермальных» сенсоров.

Эксперимент был проведён по заказу кинокомпании Vue Cinemas на базе факультета экспериментальной психологии Университетского колледжа Лондона. The Times отмечает, что объём выборки был относительно маленький, а результаты анализа не опубликованы в рецензируемом научном журнале.

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