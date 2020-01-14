Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

Американская компания Microsoft объявила о прекращении со вторника технической поддержки и выпуска обновлений для операционной системы Windows 7.

«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января. Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки», – приводит сообщение компании ТАСС.

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Напомним, 4 января Microsoft предупредила о скором прекращении поддержки Windows 7.

Операционная система Windows 7 официально была представлена 22 октября 2009 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пакистанский суд 13 января отменил смертный приговор экс-президенту страны Первезу Мушаррафу. Об этом сообщило агентство Associated Press. Высокий суд Лахора постановил, что специальный трибунал, созданный для суда над Мушаррафом, был незаконным. Прокурор Иштьяк Хан сказал, что это постановление отменяет смертную казнь для экс-президента Он сказал журналистам, что счастлив в связи с результатами слушаний. Он отметил, что […]