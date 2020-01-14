Суд отложил дело патрульного Олейника, которого подозревают в убийстве пассажира BMW

13 января Голосеевский районный суд Киева отложил дело патрульного Сергея Олейника, которого подозревают в убийстве пассажира BMW, сообщает «Судовий репортер».

Причиной стало окончание полномочий присяжных. Срок истек еще 8 декабря 2019 года и Киевский городской совет объявил поиск кандидатов. Если ранее отобранные присяжные останутся, то суд сможет продолжить слушать дело, что будет в противном случае сказать сложно из-за недостатка юридической практики, отмечает издание.

Следующее заседание назначено на 6 февраля.

Перед этим заседания переносились три раза подряд.

7 февраля 2016 года в Киеве в ходе преследования автомобиля BMW патрульные полицейские открыли огонь и застрелили одного из пассажиров, 17-летнего Михаила Медведева. За рулем BMW был 24-летний Ростислав Храпачевский, в салоне находились еще три человека. Храпачевский подтвердил, что был пьян, когда сел за руль в день инцидента.

Олейнику предъявили подозрение по статьям Уголовного кодекса об умышленном убийстве и превышении служебных полномочий, также его отстранили от службы. Вначале для Олейника избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но Апелляционный суд отпустил его под домашний арест.

5 сентября Печерский районный суд Киева сменил меру пресечения патрульному на личное обязательство.

6 апреля 2017 года Олейник вернулся на службу.

23 ноября определили состав суда присяжных по его делу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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