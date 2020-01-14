Майк Помпео: ликвидация Сулеймани – часть стратегии по сдерживанию противников США

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Касем Сулеймани был ликвидирован в рамках более широкой стратегии по сдерживанию вызовов со стороны противников США, которая в равной степени относится к Китаю и России. Заявление главы внешнеполитического ведомства США сделало утверждения о том, что иранский генерал был ликвидирован, поскольку готовил атаки на посольства США за рубежом, менее убедительными.

Речь госсекретаря в Институте Гувера при Стэнфордском университете «Восстановление политики сдерживания: иранский пример» была сосредоточена на том, что он назвал стратегией администрации по установлению «реального сдерживания» Ирана. Эта политика, по его словам, заменила ранее существующий подход со стороны республиканцев и демократов, который поощрял «злонамеренную деятельность» Тегерана.

Американские законодатели – демократы в большей мере, республиканцы в меньшей, раскритиковали администрацию из-за отсутствия веских оснований для ликвидации Сулеймани.

Майк Помпео заявил, что за ликвидацией Сулеймани, командующего спецподразделением «Кудс», стоит «более масштабная стратегия».

«Президент Трамп и те из нас, кто входит в его группу по вопросам национальной безопасности, возобновляют политику сдерживания против Исламской Республики Иран», – сказал он.

«Противник должен понимать, что вы не только вынудите его заплатить за свои поступки, но и что вы на самом деле готовы это делать», – сказал Помпео, добавив, что иранская ядерная сделка 2015 года, из которой Трамп вышел в 2018 году, подбодрила Тегеран.

«Важность политики сдерживания не ограничивается Ираном», – сказал Помпео. «Во всех случаях мы должны сдерживать врагов для защиты свободы».

Майк Помпео также упомянул предоставление летального вооружения Украине для защиты от поддерживаемых Россией сепаратистов, отказ Трампа от соглашения о контроле над вооружениями с Москвой и испытания США новой крылатой ракеты средней дальности.

Помпео также указал на увеличение количества военно-морских учений с участием США в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем спорных островов, и введение Трампом ввозных пошлин на ряд китайских товаров, что также является частью политики сдерживания.

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