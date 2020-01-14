В Триполи возобновились бои на фоне отказа Хафтара подписать соглашение

14.01.2020, 3:19, Новости дня

Вооруженные столкновения возобновились на юге ливийской столицы на фоне того, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня, сообщил телеканал Al-Arabiya.

По данным информационного портала Al-Wasat, который ссылается на очевидцев, артиллерийская канонада слышна в южных пригородах ливийской столицы в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара, передает ТАСС.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В результате в ходе переговоров Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что получит Россия от примирения в Ливии.



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