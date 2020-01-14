В Триполи возобновились бои на фоне отказа Хафтара подписать соглашение

Вооруженные столкновения возобновились на юге ливийской столицы на фоне того, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня, сообщил телеканал Al-Arabiya.

По данным информационного портала Al-Wasat, который ссылается на очевидцев, артиллерийская канонада слышна в южных пригородах ливийской столицы в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара, передает ТАСС.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В результате в ходе переговоров Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».

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