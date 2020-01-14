VOAэкспресс 13 января 2020

США-Иран

Во вторник Конгресс планирует провести слушания, посвященные авиаудару, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Законодатели «разочарованы» отказом госсекретаря США Майка Помпео не давать показания.

📍Ликвидация Сулеймани была оправданной, считает президент США, а «СМИ фейковых новостей и их партнеры-демократы прилагают все усилия, чтобы определить, была ли «выдающейся» угроза атаки со стороны террориста Сулеймани, и было ли единство мнений по этому вопросу в моей команде». По словам Трампа, ответ на оба вопроса – решительное «да», но это не имеет особого значения в силу «чудовищного прошлого» Сулеймани.

📍Что касается военного присутствия США в Ираке, Вашингтон будет сотрудничать с лидерами этой ближневосточной страны, чтобы прийти к решению вопроса о размещении в ней американских войск, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео. (На прошлой неделе официальный Багдад направил США просьбу о подготовке к выводу из страны американских войск).

Иран: сбитый МАУ и протесты

В Иране третий день подряд идут антиправительственные протесты после того, как Тегеран признал, что по ошибке сбил украинский пассажирский самолет, в результате крушения которого погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

День российской печати

13 января отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников медиа, журналистов. Он связан с исторической датой – началом выпуска первой российской печатной газеты «Ведомости». С какими проблемами сталкивается современная российская пресса? Ксения Туркова вспоминает, что происходило с журналистами в России в последние два года.

🔎Правдивая информация может стоить российскому журналисту свободы – мнение экспертов.

Самые популярные книги Нью-Йоркской публичной библиотеки

К своему 125-летию Нью-Йоркская публичная библиотека составила список книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей за все время существования библиотеки.

📚На первом месте – детская книга Эзры Джека Китса «Снежный день» 1962 года. Книгу в библиотеке взяли 485 583 раза. Это небольшой иллюстрированный рассказ о любознательном мальчике Питере, который жил в Нью-Йорке и однажды пошел исследовать заснеженные уголки вокруг своего дома. «Снежный день» считается одной из важных вех в американской детской литературе — в том числе потому, что в ней главным героем истории впервые стал чернокожий ребенок. За авторские иллюстрации книга в свое время получила престижную награду — Медаль Калдекотта.

📚На втором месте еще одна детская книга – «Кот в шляпе» Доктора Сьюза. На третьем – антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла. Четвертое место занимает детская книга «Там, где живут чудовища» Мориса Сендака. Пятое место занял роман-лауреат Пулитцеровской премии «Убить пересмешника» писательницы Харпер Ли.

📚Всего в рейтинге Нью-Йоркской публичной библиотеки 10 позиций. На 6-м месте – детская классика «Паутина Шарлотты» Элвина Брукса Уайта. 7-е место занимает антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 8-е – собрание практических советов Дейла Карнеги «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей». 9-е место отдано первому роману в серии книг про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. На 10-м месте – «Очень голодная гусеница» Эрика Карла.

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