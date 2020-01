Мнение: Письмо: «Смесь золушки, рыбы, рапунцеля»

Вот из этого письма я только часть прочитала.

И автора я забаню, чтобы не писала больше. Потому что читать такое количество пурги невозможно.

И вы не жалуйтесь, просто не читайте. Или прочитайте часть, если хотите прокомментировать.

Для самостоятельного разбора, конечно.

Иногда и такое надо разбирать, потому что в жизни у рапанов происходит именно это.

Именно такое вот.

Они впиваются зубами в того, кто понравился и забивают его скалками и щипцами.

Если они читают мой блог, то хаотично-зло забивают еще и моей терминологией.

А потом эти Ученицы присылают этот бред на разбор, представляя себя в роли Училок, показывающих, как не надо поступать.

Хоть меня и тошнит от таких, я все равно должна иногда такое показывать, чтобы вы представляли себя масштаб бедствия.

Я это в своей личке каждый день тоннами просматриваю.

Эволюция, добрый день. Посылаю письмо, в котором по моему мнению можно увидеть кучу ошибок и мой собственный фееричный слив. Спасибо за блог, осознала свою эгоцентричность, для меня это уже большой шаг.

Итак: Я — Маша. Мне 28 лет, внешность не стандартная, яркая.Образование высшее, никогда не работала по специальности, работа всегда была и есть легкой, но не очень денежной. Карьеристка из меня так себе, долгое время была зациклена на себе и внутреннем мире, отношениях с семьей и с собой. С трудом,но оторвалась в 24 от родителей и уехала в мегаполис одна.Самые длинные отношения были 3 года, где парень был старше на 7 лет, а я как маленькая козявка-ничегооо не понимала). Финансовых активов, наследства особо нет, кроме возможности получить гражданство европейской страны. Начитанная, легко поддержу разговор на любую тему.

Рассталась с хорошим, но очень липким парнем в конце лета, не грустила вообще, секс был так себе, держало только его отношение и материальные вложения, знала что «не мое» да и отношениям было всего полгода. 2,5 месяца назад познакомилась на СЗ с парнем. Ему так же 28, совпали по интересам, по работе он явно больше меня зарабатывает, симпатичный, с юмором. Пусть его будут звать Вася.

На первой встрече было просто легко и весело, подарил мне книгу. Хорошо пообщались. После писал довольно активно, предложил вторую встречу, согласилась. Через неделю где то на второй встрече засиделись допоздна, почти всю ночь болтали обо всем, он просил разрешения коснуться руки, локтя, мне хотелось этого и я была не против. Распрощались поцелуем в щеку.

Между встречами общение не особо активное было, какие то приколы, мемы, ну и так обо всем и ни о чем.

Третью встречу предлагает когда не ожидала, к концу рабочего дня, мол просто хочу тебя видеть пошли хоть куда нибудь,я поломалась и согласилась. Так же приятно провели вечер, надо сказать мы постоянно что то пили, было очень много флирта, и я уже была совсем не против касаний рукой, бродили везде,он купил и подарил мне в каком то барахольном милом магазине сережки бижутерию,чисто символически, на прощание мы поцеловались уже в засос и я поняла что крышу то сносит нормально так. Разошлись по домам.

Дальше началось все самое…дурацкое: Я будучи эгоцентричной как теперь понимаю дамой в мыслях уже присвоила его себе, ждала его активности, злилась когда он начал писать какие то вещи типа: «оч оч хочу увидеться, но пока хз когда» возмущение кипело внутри, но я подстебывала как то в ответ, и махала маленькими щипчиками, довольно сдержанно. Так прошло 1,5 недели. Наступление очередной пятницы и его молчание на этот счет — меня ужасно бесило, я намекнула ему, мол ты же как то звал меня в кино, тут вот меня уже позвали на этот фильм много раз,а я жду тебя, хочу пойти с тобой. (ага, тоооонкий такой намек)

Он сказал, что сегодня хочет побыть дома и в другой день. Я начала кидать какие то дешевые вещи тип: ну и лан, больно сдалось пойду с кем нибудь другим. На что получила: я не держу. По итогу вечера взаимными сарказмами я и он вышли на то, что мол приезжай ко мне, я тут пью вино с ребятами (он живет не один, с друзьями) песен петь не буду, но вечер проведем вместе,я хочу тебя видеть. Я еще поломалась, он вызвал такси и я приехала в итоге. Секса очень хотелось, чувствовала что «да». Секс был прекрасным на мой взгляд,оба кончили. Много смеялись, шутили, посмотрели фильм который и я и он очень любим. Я осталась до утра, утром еще раз кончили, после секса зашла речь о том, как это все назвать то.. так же спросил. не буду ли я жалеть, плакать? я такая типа: ты че, о чем ты мне было здорово…просто хз как это все вообще называть. он говорит: ты имеешь ввиду отношения? Этого слова я испугалась и сказала ему что очень не хочу никакого мозгоебства, мы только переспали.. посмотрим, да и вообще, что мне тут на колено с кольцом что-ли вставать после этого)) (с такой мыслью, что мол отношения предлагает мужчина а женщина решает соглашаться или нет) Он такой ну лан, разберемся кароч потом.

После он написал нас следующий день, интересовался самочувствием, прошла еще одна неделя маленьких пингов в соцсетях, какдила и малозначимые переписки. Я намекнула что соскучилась, хотела бы увидеться. Он ответил что то вдухе: дорогая, все хорошо, увидимся, как только я смогу.

Надо сказать что все это время, я не переставала общаться с другими парнями,сходила на свидание пару раз, ходила в бар с подругой одной, другой, ну в общем не сильно сидела и ждала, но ждала все таки…)) (думаю, он это чувствовал и это не гуд)

Позже выяснилось что у него остановилась подруга, которая делает визу чтобы уехать к своему парню. И после первого секса через неделю видимо, за день до приезда подруги он был в баре и начал писать мне что хочет меня, что ему неловко, но так хотелось бы позвать к себе, но ему неловко так делать. Я поддержала немного интимную переписку но сказала что не, так не пойдет ты выпил,зовешь меня ночью с бухты- барахты, я не поеду к тебе. Он такой: да конечно, это грубо, я так не хочу. еще через неделю я снова уже давала понять что хочу встречи, был диалог что то вроде:

Вася: сегодня не могу. Давай на неделе увидимся? у меня сейчас живет подруга , у нее перевалочный пункт типа.

Я: Ок, понятно.

Вася: она просто подруга, у нас ничего нет.

я: ок, я учту это))

В итоге он зовет меня увидеться, так же не запланированно, а просто пишет днем на работе «что делаешь вечером». Так случается наша вторая встреча, и второй секс, уже у меня дома. Возбужден он уже был видимо не так сильно, было оч долго и устали оба, но в целом мне как минусу все в кайф. На встречах постоянно говорит комплименты, говорит что нравлюсь ему, как ему нравится мое лицо фигура,одежда, как я пахну, что мой запах похож на его запах, что все у меня супер и в целом, много приятных моментов и во время секса и тактильно на встречах.

Я чувствовала, что дело пахнет секс — онли. Осознавая это, и видя что между встречами он прохладен, пишет конечно сам почти каждый день,ничего не двигается особо…и вот я первый раз его очень сильно щипцанула, если до этого были маленькие щипчики, на этот раз я достала уже нормальные такие и инициировала следующий диалог:

— у меня есть к тебе кое какое предложение, скажу тебе в конце дня. Он как то оживился, спрашивал я хочу что то запланировать вместе? дождался, спрашивает че такое и я выдала как мне казалось тогда умнейшую вещь, а щас понимаю что умопомрачительную щипцовую хрень:

— хотела сказать что я чувствую какое то напряжение в общении в последнее время,не оч приятное, и вот эти фразы несколько раз уже были: не давить, давай не будем давить».. Я как то не очень понимаю пока твое отношение, одно знаю точно : психически уравновешенные люди тянутся туда, где чувствуют что им искренне рады, и они не ходят туда, где непонятно и прохладно, не потому что гордые, а потому что это нормально — у них нет иллюзий и короны, которая считает что «да я же всем нравлюсь как так то», они просто пойдут что то еще делать.

— Вася, ты мне очень нравишься

— Я тебя — ОЧЕНЬ хочу

— Мне — приятно общение

— Дак вот, мое предложение — рас сла би ться

Еще пояснила, что о сексе не жалею, плакать не буду, было классно и я не жду от него никакого должка. Потому что взаимность и взаимное желание лучшие на свете вещи, по итогу. А секс за третьи ранунюнкульсы и после 33 по графику похода в кафе( у кого какой конечно) — это че то не то, я надеюсь, ты это понимаешь. Вот все что хотела сказать. (Штурман детектед)

в: Маша, по переписке общаться тяжело. Особенно днем, голова забита работой. Я хочу сказать вот что,:я не чувствую никакого напряжения в общении. Про давить, я просто повторил тебя .И это всё фигуры речи. Обнулись, пожалуйста .Не воспринимай что-то в укор от меня и я со своей стороны все воспринимаю нормально.

— Ок, обнулились, считай

в:Я немного не понял про «психически уравновешенных людей» и корону . Вижусь с людьми, когда получается)

— Я не понимаю просто, как коммуницировать с тобой, и при этом оставаться в равном друг другу отношении. Мне не хочется у тебя ничего выпрашивать, ты будто, подкармливаешь меня чем то, но господи, хочешь увидеть -just do it, да и все..

в: Не всегда получается делать это чаще, у всех свои дела и у меня тоже, но пытаюсь как-то хоть держать связь письменно, давая понять, что я еще тут

— Хорошо, ты еще тут, я тоже

в:Как смогу, так и позову

— Камон, все норм, давай закончим разговор этот)

в:Ты надумала

-Я очень хотела поделиться

в :Нет, это надо нормально обсудить. Извини, если складывается впечатление, что от меня тянет холодом. Я ни в коем случае не хочу от тебя что-то требовать, давить

— Дак и я тоже

в:Но ты мне интересна и почему тебе можно перебивать, а мне нет?

— Молчу)

в: Со мной может тяжело быть общаться, но оно того стоит)))) Черт, это всё из-за отсутсвия живого общения и скудного письменного .Оно навивает мысли, что человеку плевать

— Да, это правда похоже. Я про то, чтобы быть открытым, но держаться в рамках, никто не любит липучек, такие люди выдумывают себе замки, потом обижаются, потом подставляют к горлу чуть ли не не вилы, чтобы выяснить шотакоэ, и окончательно становятся мерзкими и низкими, а в рамках это просто быть в покое и понимать, что за другого ничего не решишь, нравится — просто не будь букой и все, чувствуешь тебя сливают — отстранись, как то так

В:Я с одной стороны не хочу устраивать харасмент и через чур лезть в твою жизнь, как многие делают, это ппц заёбывает. Ты сама знаешь таких парней, я уверен. С другой стороны, у меня есть своя). И мы же переписываемся почти каждый день. Мы новые люди друг для друга. Общаемся, как получается, привыкаем. Как только я буду в физически и психологически приемлимом состоянии — я тебя позову сразу же.

— Да, конечно, хочется в пещерку спрятаться от таких парней)) Харасмента я не потерплю))) Теперь норм обсудили?

в:Тебе решать. Тебе дискомфортно

— Ну, я тебя спросила

в:Мне-то всё понятно)

— Мне нормально теперь, я сказала то, что хотелось, и вроде никого не обидела)

В:Не знаю, я не могу залезть тебе в голову

— и не надо)

в: Я вообще не обидчивый. Мне либо плевать, либо нет. Но потерять я тебя не хочу из жизни.

Мы только познакомились. Так что можешь тыкать меня палкой. Живой я или нет. Если тебе интересно

— Мне тяжело тыкать емае( не всегда, но) это и с либидо связано некоторым образом

в: А обещать я тебе ничего не могу и не буду, так же как и ты мне. И требовать тоже. Мы же взрослые люди

-Да говорил ты уже это, я помню

В:И мне нравится, что говорим открыто. Просто у меня есть свои дела.

— Ты просто не хочешь меня в них посвящать, так как не относишься к нашему общению достаточно мотивированно) звучит так как будто у тебя семья, и её надо кормить))

в: Нууууу. Это как бы моё дело. Ты сейчас неправа

— Ладно, правда давай это оставим, я не хочу дальше

в: И это уже давление С твоей стороны. Не надо бегать ща мной, тебя никто не просит. Но если тебе интересен человек. Мне так кажется, Ты не обломишься написать, Иначе эт какие-то предрасудки

— Я не обламываюсь, как видишь

в: Что только парень должен так кому-то что-то 2019 год. И за мной я бегать не прошу.

— ))) Так что давай на этом остановимся, я тебя поняла, делай дела, пиши, я тоже буду писать)

Сказать что мне стало легче после этого разговора конечно нет, я поняла что нахрен я вообще лезу, емае что то проясняю. Но как видно, он хорошо держал свои границы, был спокоен. Следующую неделю я провела как то очень легко. Но..в голове у меня уже перевернулось все 100 раз. Я поняла что влипаю, что ему я не нравлюсь всерьез. В разговорах было несколько раз сказано, что мы взрослые люди, я тебе ничего не обещаю, и ты мне тоже. Я бесилась, потому что обещаний то и не просила, а он все повторяет это и повторяет и вообще все заходы у него сверху, и бесилово во мне росло и росло от этого…

В конце недели, я решила поздравить его с нг, и сказать лично, что кажется..я не смогу секс онли,удалиться на время и успокоиться. Зову его увидеться, он соглашается сразу же, но вечер пошел немного не по плану, мне пришлось ждать его в ресторане, в метро были какие то дикие промежутки между станциями,и к тому моменту как он приехал весь замыленный, переживал что выглядит по мудацки так все,присылал фотки из метро,в итоге взял такси, приехал. К тому времени я выпила 4 бокала вина и поняла что какие там разговоры)) он влетел, начал меня целовать, потом мы около часа говорили о всяком, снова веселье шутки, в итоге почти всегда заканчиваем разговором о сексе. Решили поехать ко мне снова, хотя он звал к себе.

По приезду практически во время секса его подкашивает температура 39 с лишним и озноб. Свернули все, я позаботилась о нем дала таблеток, воды, кровать у меня большая, второе одеяло и не трогала его всю ночь. Он бедняга промучался с ознобом, мокрый весь, ну жуть. Утром кое как встали, он поковырял завтрак, и уехал в обед домой. Вечером я поинтересовалась как он, ничего не изменилось. один раз ему набрала через день спросила как самочувствие поговорили минуты 3, все так же плохо. Проходит пару дней и Наступает новый год. Я уезжаю к родне в подмосковье, и чувствую, что заболеваю сама. прислала фото градусника, смотри говорю какой ппц. Он такой ну вооот еще и ты. Понимаю, что он не хочет общения писал как то прям супер сухо, не инициирую,. Но он сам все 4 дня пока я была у родни утром присылал мне свою температуру как будто отчет, ни о чем разговоров не было кроме как: » 37,6 доброе утро. — ох, жаль ( держись, у меня 37 у самой(. И так эвридей.»

Вернувшись домой, прошло дней 8 с начала болезни его моей чуть меньше. Снова спросила как дела — лежу говорит сил нет, но чуть получше. Ну говорю мне тоже стремно( удались праздники ухах.

И здесь я такая умница решаю выкатить ему все, что меня так гложет прям в переписке, привожу ее, прошу прощения заранее за маты, как есть так есть:

В:Да у меня слабость ппц). Я вообще ничего не хочу. Отходосы от болезни

— Понимаю. У меня у самой че то стремное состояние(. Я немного соскучилась) но, не стоит думаю тебя «тыкать палкой» в таком состоянии )) Когда ничего не хочется

В:Не стоит. Я пока никуда не пойду

— Я и говорю, и не зову тебя никуда. Но мне очень нужно сказать тебе пару вещей

В:Ты чем-то заразила меня?

— Господи, за кого ты меня принимаешь?)

в:Я тебя?

-Нет, речь не о зппп))

в:Судя по тому, как я кончаю, беременной ты быть не можешь. Хммм. О чем же тогда речь?

— Когда последний раз мы были в чайной помнишь, шутка того мужика, типа кто это с вами, и ты потом спросил а как я считаю как бы я назвала тебя ( я слышала что ты спросил, но то ли я сделала вид что не поняла, то ли чай нам принесли, хз)

Я бы хотела сказать что, я не знаю, как назвала бы…меня дико подбесило когда ты как девочке мне заладил «я ничоо не обещаю мы взрослые люди » при этом я не спрашивала блин никаких обещаний, вообще просто позитивно настроена на общение да и все

в:Знакомые это называется, да?

— У меня наверное не получится секс онли Вась, я не смогу ( это все тухлая хрень, ты не говорил это прямо, но это вполне понятно мне кажется. . Я справлюсь сама со всеми своими желаниями и ощущениями, что ты нравишься мне и тревожить тебя не буду. Это не значит, что я тебя совсем расхотела или говорю убраться вон, не общаться, но мне не хочется в эту ячейку «секс онли» и мне хочется чтобы ты это просто знал, эта инфа не обязывает тебя ни к чему

Так что еще раз про обещания говорить не надо))))

в: Я понимаю тебя. Это очень привязывает. И ты первая мне сказала, что ничего не обещаешь, так что всё ок)

— Не помню вообще чтобы говорила это. Ну да ладно)

в:И про кольцо на палец. Твои слова. Так вот — Я не позиционировал наше общение, как просто секс

— Это когда был первый раз? Ну господи кто обсуждает отношения после первого раза то, я ведь могу только за себя говорить, я не знаю ни твоих мотивов ни как у тебя на душе (

в: Второе скорее как прилегающее к общению, Будем общаться и дальше, если будет интересно)).Секс мелочи

— Ну, ты жестко пресекаешь все моменты общения не о сексе как раз) я как ебаный краб не могу и не хочу бегать и выковыривать тебя из раковинки) у меня своя есть раковинка)) оч хорошая) нравится мне))

в:Мы же можем дружить даже начать, со временем

— Наверное, да

В:Не бегай, камон. Все люди разные)

— Ни разу по моему и не бегала

в: Ну вот и не говори так. У человека должна быть своя раковина .Ты думаешь с людьми, которыми я годами общаюсь, мы постоянно видимся? Нет . О чем речь вообще, лол. И я ничего не пресекаю, что за чушь

— Я хз)) я знаю что когда занимаешься сексом — начинаешь влюбляться, если ты конечно не самка богомола и у тебя не одновременно 2-3 партнеров, а так это со всеми обычными девушками происходит, Ну и с парнями тоже, но реже)

в:Больше внимания, чем я могу и хочу сейчас давать, я тебе не дам

— Бля опять ты это заладил

в: Я говорю как считаю нужным говорить. Так что я принимаю твою позицию и твои чувства)

— Мне кажется, ты меня не оч понял все таки

в:Нет. Я правильно тебя понял. Общение это прекрасно)

— А как насчет того что дружить и общаться сложно, если хочешь человека?)

в:Перехочешь

-Ну в целом да, это адекватно, перехотеть если и тебя не хотят)

в:Лол. Пусть так

— А как по твоему?

в:Всё. Я не могу больше. Меня утомил этот разговор. Итак сил нет

— Ффф отдыхай, утомленный

в:А какой результат ты хотела, женщина?Отношений ? Нет, их не будет

— Я хотела просто сказать что чувствую

в:Общение меня устраивает. Ты интересный человек. Всё. В чем проблема .Я услышал и принял твои чувства И уважаю их

— Давай тогда наше общение прекратим, мне не подходит это, ты классный, все супер. Но болтаться у тебя в подвязках я не могу, потому что у меня есть симпатия. Хорошо, что ты сейчас все сказал, я рада //////// здесь у меня просто опустилось забрало, когда он сказал что утомлен и иди мол…я просто сразу же решила рвать, а нужно было просто сказать: да да конечно, спасибо что понял. /////

в:Мне нужно забрать у тебя мои кулончики. Не выкидывай их, пожалуйста

-Конечно, я отдам

в:Если ты так категорична. Без вопросов

-Спасибо, пусть будет лучше ярко и коротко, Чем то , что ты мне предложил)

В: Тебе не нужна дружба?

-Мне нужно подумать..

В:А её без общения не бывает. Так что пока на этом и закончим. Ты хочешь всё и сразу, но так не бывает

-Вася, я ничего всего и сразу не хочу. Понимай это как тебе угодно. Мне было важно прояснить этот момент, я не подталкиваю тебя ни к чему, тем более ты все сказал в общем то, я хорошо все чувствую и понимаю тоже хорошо.

в: Мозгоёбство

— Мозгоебство, это когда из тебя тянут что то и предъявляют, этого тут не было. я не вышла за этот разговор ни разу из своих границ и твоих не коснулась. Я думаю у меня есть право сказать о том, что я чувствую. Закончим, пожалуйста на этом Разговор //////Штурман,Училка, Оправдашка- к-комбо////

— тебе завтра курьер с кулончиками приедет, с 12-14.00, встреть его, домофон там все дела ////написала ему это вечером, зла не хватало на него/////

в: Ты чего. Ты серьезно?!! Это ненормально, Маша))))

— Это нормально))) я пока не хочу видеться и общаться, потом попозже, возможно

На следующее утро, я проснулась взяла в руки телефон и одновременно от него приходит сообщение:

в: Спасибо за доставку. Удачи. Приятно было пообщаться

-Ты тоже общаться не хочешь?

в: Я не буду бегать за твоим характером. С нихуя вдруг. Ты не хочешь общаться .Зачем мне это нужно

-А общаться это бегать?

в:Ты уже передумала что ли? Не надо мне тут огромные посты написывать. Всё, пока

— Вась, у тебя есть с кем потрахаться, есть с кем пообщаться, у меня тоже, ты видел что я разогрелась, если ты и секса то даже не хотел, а просто дружить ну и охладил бы «траханье «

в:Решила-молодец

— Ппц.. Мне неприятно пока общаться, ты груб очень, и для меня дружба это разговоры про кино, фильмы музыку, ходить куда то вместе, тусоваться показать друг другу места

А если у тебя это кидать котиков и тип потыкай меня палкой. да ну такую дружбу

в: Я груб?!!. Неприяяяятно. Вооу. Да себя потыкай палкой. Как же достала с этим

— Нет это сам себя потыкай. Все иди, пока

в:Сама иди)

-:🖕

в:Хрен пойми что устроила, наделала выводов на ровном месте. Живи с этим, рад, что у тебя есть с кем всё)

— Ты очень, очень самовлюбленный чел и то, как ты набивал себе цену прям ппц как бесило, это очень заметно, Вась

И тут из него полилась реальная злость, я не ожидала такой агрессии. Он начал блочить меня везде после этой фразы, а я как рыба которую вытащили на поверхность хватала последние глотки воздуха и не могла остановиться сама..

пишу ему в другом месте:

— заблочил меня ? как девка)

в: нахер ты мне нужна? такое читать. ты вообще все не так восприняла. и к черту это.

— не пиши мне блин гадости. ты и объяснить ничего не потрудился. Тебе было похуй.

в: Да где я гадости тебе писал и был грубым?? ты хер пойми что о себе вообразила принцесса. Вот и живи в своем мире, ты не знаешь что такое грубо. И самовлюбленные набивающие себе цену не попадались видимо. Они так не ведут себя как я.

-Ну сейчас ты говоришь грубо( дурак, даже не попытался узнать что я думаю, навешал на меня ярлыков.

в: у меня своя жизнь, сука ты тупая, я заболел на неделю. что ты хочешь от меня? я ни с кем не общался, но должен же был у тебя узнавать да блять? я просто подыхал лежал. Последний вечер наш был хорошим, несмотря на то, что мне поплохело резко. Жаль, что так и не успел с тобой нормально познакомиться.

— …Вась ты ничего не должен был, я не знаю что в твоей голове я пойду..это ппц. Извини что писала тебе.

в: да я уже щас понимаю что это пиздец. В моей голове? Разберись со своей, больная.

— я не думала что так заебала тебя своим общением что у тебя столько агрессии.

в: а ты подумай что ты натворила, за последние 2 дня. Ты сука не читаешь что я тебе пишу, ты игнорируешь мои слова, а ты же хотела грубости. вот эта грубость! мозгоебка, на ровном месте устроила вот это. Пока, оч жаль что мы познакомились. Ведь я такой самовлюбленный кретин и набивал себе цену, только зачем, мне вот интересно.

— ты чего устроил..мне хотелось лично сказать, давно, но получилось вот так( устроил истерику, ты тоже вел себя странно

в: это в твоей голове овца, я себя так не вел.

— если тебя я так напрягала что пишу тебе, зачем ты виделся со мной?? если секса и то не хотел зачем все вообще?мог бы остановить это, может дружили бы а может и нет. иди ты на хуй в любом случае, после всех оскорблений только овца с тобой и будет общаться.

И он заблочил меня везде. Вообще. Я лежала в кровати и просто была в шоке от таких злых слов..я не осознавала тогда как я защипцевала его, своим миленьким и добрым расположением..мне безумно не хотелось на такой злости заканчивать общение с человеком. Очень некомфортно, больно, что меня неправильно поняли….прошло 2 часа, он вытаскивает меня из бана и пишет сам:

в:Футболка Твоя. У меня, чёрт

— Стой, погоди. Не блочь меня, можно я очень коротко объясню, потом можешь снова заблочить как угодно

в:А что, я ушел на хуй

— д а я тож, пойду че

Тут я написала ему длинное сообщение(кратко,ага)) что я спросонья была в шоке, что он меня не так понял, извинилась за навязчивость, объяснила что , я не говорила с ним про отношения и не хотела устраивать разборок, хотела после 1 секса сказать что чет нет наверн, не хочу в секс-онли..но все так получилось( что мне жаль что переписка испортила общение так, что на агрессивное общение я конечно сказала что не хочу общаться. Написала бы тебе сама, но попозже..Ты сам писал когда болел,чаще чем я даже, изначально наше общение было не оч дружеским слишком много флирта..я пыталась переключить это, но ты на личные дружеские темы обрывал общение..Сказала спасибо за теплые моменты, за то что платил за меня, так веселил, что мне было здорово..футболку мою можешь тоже мне прислать курьером(

в: Сама придумала, сама обиделась, сама разобиделась. Вот это я и называю всё мозгоёбством

— Я не обижалась, посмотри хоть немного как ты мне отвечал жестко( Ты не давал объяснить

в: Переписки Это бред. Надо в живую общаться .Невоможно ничего обьяснить по переписке. Когда мне говорят, что «было видно, как ты набиваешь себе цену, очень очень самовлюбленный». Да иди ты к черту. Я искренне к тебе относился. Настолько, насколько мог

— Да хватит меня посылать

В:Но я не могу и не хочу сразу целиком открываться людям

— Я тоже не могу!! И не ждала от тебя этого, блин. Но я была тебе открыта, всегда рада тебя слышать

в:Ты меня ебать как сильно этим обидела. Я не заслужил этого

— Инициировала настолько, насколько могла и казалось мне что сильно не доебываю. Я не заслужила оскорблений. Ты записал меня в какие то истерички и тэпэ

в:Я не хочу с тобой общаться сейчас. Потому что я теперь так и думаю

— Я тоже сейчас не хочу. Не блочь меня хоть в одном месте

в: Ты устроила вот это всё. Просто с нихуя

— Да что я устроила, просто сказала что мне спать дальше будет сложно, Господи

в:Ты не читала, что я писал? Что я ответил? Что уважаю твоё решение. Давай просто общаться. А там как получится уже. А ты мне наделала выводов тут Про меня же

— Читала, и сказала что мне нужно время, я пока не знаю как вообще общаться после всего

Как теперь понять, что я пишу и это общение, а не то, что я снова навязалась

— Дак и ты наделал выводов. Что я хочу жениться родиться, я поделилась чувствами просто (

в:Остынь и через пару дней еще раз посмотри, как ты это сделала. И что тебе ответили. Тогда может ты поймешь

— Хорошо

В: А я пойду набивать себе цену дальше с ротоканом (антибиотик)

— А ты можешь сейчас сказать, как примерно выглядит общение в этой ситуации..как бы ты хотел, если б все было идеально

в:Сейчас — никак

— Я понимаю что сейчас. Вообще. До этого. Просто, мне хочется как любому человеку понимать что общение взаимно интересно, я знала что с тобой можно посмеяться, обсуждать фильмы, книги как раз то, о чем трахаться ( Ну или не трахаться) просто жизненные штуки всякие. Но бл**ь .Ты не давал это делать (

В:мы виделись, сколько, 3 раза?

— Ээ больше, 3 раза мы спали

в:Я про то, когда мы уже ближе начали общаться, Не так сказал, После секса первого

— Мы виделись не помню сколько.. Раза 3-4

В:Мы только нормально начали друг друга узнавать, Время бы показало, как что дальше шло. Я не стремлюсь всем сразу открываться, потому что ВОТ такая вот хуйня происходит Со временем.

Я не знаю, что с тобой делать

— Я тебя поняла, правда

В:Я закрытый человек, Хоть и дружелюбный И не люблю, когда мне ебут мозг

— Я более открытая, но не пускаю глубоко, я ни разу не вывалила на тебя свой внутренний мир, если ты не заметил (

в:Я предупреждал тебя. Мне ничего не надо. Давай просто общаться (ну и там секс, если оба готовы)

Но ты меня постоянно тыкаешь. Что тебе приходится ковырять палкой. Не надо, ради бога, это худшее вообще. Не надо вообще меня трогать

— Ты не говорил прям вот так с самого начала, что ничего не надо, на первых встречах..я запуталась из-за этого.

в:Я взрослый человек, со своей жизнью, не лезь в неё

— Ты писал, что если тебе интересно мол, инициируй сама. Да где я лезу то в нее. Мы говорили только какдила. Я тоже взрослый человек со своей жизнью

в:Да что за хуйня у тебя в голове .Всё, Маш, Я устал. от этой тупой переписки. Ни о чем.

— Вась, я тоже устала и мне больно ( давай попробуем через время. общаться

в:Время покажет, Пока

— Пожалуйста, дай знать как то об этом ..Пока

в: Я выздоровлю и вынесу тебе мозг в живую а там посмотрим.Но не ебаными буквами. Надо удалиться нахуй отовсюду. Чтобы меня не трогали. Люди пизданулись в нашем веке. Отношения по мессенджерам выясняют .Ненавижу писать. И мне не похуй. Овца ты.

-Че как дед расперделся тут, иди

в: Да идите к черту, милинеалы гребаные

-: )))))

в:Я злой еще потому что тяжело переболел и у меня мало сил А мне ты выебала мозг

— А ты меня бл**ь заразил ничо, Поправляйся. Все

Это все. Я молчу уже 8 день. Пытаюсь отвлечься от этой ситуации, хожу на свидания, занимаюсь проектами по работе и просто вижусь со знакомыми. Рассказала это 2 подругам. Легче стало когда пришло осознание что я так не в первый раз эгоцентризмом своим убиваю и дружеские и не дружеские отношения. Если человек в короткий срок не поместился мне в карман и не стал» мои верным обожателем» то я хочу скорее порвать все, убежать и еще и напоследок обвинить, как же меня такую принцессу не правильно поняли и не полюбили срочнаа. Так было не только с мужчинами, но и с девушками( не так, но я просто молча удалялась если понимала что тут не будет того чего я хочу) Я очень сильно раскидывалась людьми. Отношений с этим парнем романтических не хочу. После того как я выслушала столько матов.. и дружески то сложно как то представить ( хотя сама хороша, тоже ругалась, вообще похоже на перебранку из какого то мыльного сериала))).

Он нравится мне по человечески, секс мог бы быть интересным, но..это как то и вправду вторично. Я хочу восстановить свой ресурс дружбы, хочу научиться так же как он держать свои границы. Меня все равно восхищает его сила..Мне очень не хочется болтаться у него во френдзоне и быть карманной девушкой в секс онли..и его к себе туда же тоже не хочу. Очень хочу вывести это хотя бы в нулевой баланс. Везде друг у друга заблочены кроме одного мессенджера. Даже особо и не попингуешь и не покажешь ничем что мол, чувак со мной все ок, я занялась своими делами, остынь. Понимаю, лучше если напишет сам, стараюсь не думать и мыслями не прилипать, но нет нет, да прокручу диалог или представлю что то. Возможно, вы выложите какую то часть диалога, как пример слива, смесь золушки, рыбы, рапунцеля.. и бог знает еще кого)

Спасибо, за ваш труд.

