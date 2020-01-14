Мнение: Оптимизация в цвету

Всем привет. У нас, как известно, медицина эталонная. А тут еще и оптимизация шагает по стране уверенной поступью. И вот вам очередной виток оптимизации — медработникам станции переливания крови в Ельце в Липецкой области, закрывающейся в рамках оптимизации, предложили работу трактористов в Липецке в 75 километрах от места жительства. Ни о каком довозе, компенсациях или чем-то еще речи не идет. Фактически уникальных специалистов выкидывают на улицу.

Увольняемый руководитель елецкого филиала с 39-летним стажем рассказал представителям профсоюза, что его сотрудников сокращают незаконно, а ему уже предложили несколько вакансий: слесаря, плотника, тракториста или врача с окладом в 12 тысяч рублей. По словам главы учреждения, он писал обращение в администрацию президента, но оттуда его письмо «спустили» в управление здравоохранения, которое не отвечает уже больше месяца.

В Альянсе врачей утверждают, что, закрыв станцию, в местном департаменте здравоохранения планируют сэкономить 12 миллионов рублей в год. «Сколько людей останется без донорской крови и погибнет, посчитать забыли. Вся суть «оптимизации»» , — добавили в организации.

— О господи прости, как это все печально. Доктор учится 7 лет, потом работает, нарабатывает мастерство, и вдруг он пойдет трактористом или плотником? А что, врачей избыток в стране, по специальности врач и люди не нужны? Что-то сложно мне понять все это…А если срочно нужна кровь спасать человека, а станция переливания черт-те где, да и нету станций этих, вот сокращают ведь за ненадобностью! Тогда, видимо, будут закупать коммерческую консервированную кровь за десять цен…тут и детишкам на молочишко хватит…

— В общем черт-те что, ребята. Это про такие вещи говорят — дожились…

Источник: Достало

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