В Крыму российские силовики отпустили активистку Алиеву после второго задержания за день

13 января на админгранице между аннексированным Крымом и материковой Украиной российские пограничники дважды задержали крымскотатарскую активистку – дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум Алиеву, сообщает «Крым. Реалии».

Женщина рассказала, что российские силовики задерживали ее при попытке выехать в Крым.

«После того, как меня отпустили из районного отделения внутренних дел, мы снова приехали на админграницу и при повторном прохождении, меня опять задержали и провели в комнату для допроса. Туда зашли сотрудники погранслужбы ФСБ России и в достаточно резкой форме начали спрашивать, кем мне приходится Муслим Алиев. Они спросили, знаю ли я, что он осужден на 19 лет и я ответила, что, конечно, знаю», – сообщила Алиева.

Активистка добавила, российские силовики спрашивали, посещала ли она суды по «делу Хизб ут-Тахрир». Алиева подчеркнула, что не стала на них отвечать, ссылаясь на ст 51(Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников) УК РФ.

«У сотрудников таможни произошла пересменка: около трех часов я просто просидела одна в комнате для допросов. Потом, очевидно, пришла новая смена и сказали, что я могу проследовать на территорию материковой Украины. На тот момент я уже чувствовала себя плохо и отказалась», – добавила она.

Муслим Алиев является фигурантом ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир». В ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 19 годам лишения свободы.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 13 января на админгранице между аннексированным Крымом и материковой Украиной российские пограничники дважды задержали крымскотатарскую активистку – дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум Алиеву, сообщает «Крым. Реалии». Женщина рассказала, что российские силовики задерживали ее при попытке выехать в Крым. «После того, как меня отпустили из районного отделения внутренних дел, мы снова приехали на админграницу и при повторном прохождении, […]