Нападение на базу ВМС США во Флориде признали терактом

Стрельба на базе военно-морских сил США во Флориде признана террористическим актом. Об этом на брифинге 13 января сказал генпрокурор США Уильям Барр, его речь опубликована на сайте Минюста США.

«Факты показывают, что стрелок руководствовался идеологией джихада», – сообщил Барр.

Стрелок Мохаммед Альшамрани вошел в здание на территории базы, убил трех моряков США и тяжело ранил восемь других американцев. Сам нападающий был убит во время атаки.

Также выяснилось, что 9 сентября 2019 года он написал в соцсетях «Обратный отсчет начался». Военный публиковал «антиамериканские, антиизраильские и джихадистские» сообщения. рассказал Барр.

Генпрокурор сообщил, что Альшамрани прибыл на базу сам. По словам Барра, другие саудовские военные оказались на месте атаки уже после ее начала и сняли несколько видеороликов, «вызвавших волнение». Генпрокурор подчеркнул, что все они сотрудничали со следствием, как и другие саудовские курсанты.

Кроме этого Барр рассказал, что во время проверки после стрельбы у 21 военнослужащего из Саудовской Аравии, которые тренируются в США, нашли «уничижительные материалы», у 17 из них в соцсетях был джихадистский или антиамериканский контент,

«Тем не менее, не было никаких свидетельств какой-либо принадлежности или причастности их к террористической деятельности или группе», – сказал он.

Генпрокурор добавил, что у одного человека было много подобного контента, у других – по одному-два изображения.

Стрельба произошла 6 декабря 2019 года. Стрелок Альшампани был пилотом из Саудовской Аравии, который проходил в США трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами.

Канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что после стрельбы по результатам проверки из США могут выслать более 10 саудовских военных, так как некоторых подозревают в связях с экстремистскими движениями.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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