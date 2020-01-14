«Величайшая женщина и артистка»: Андрей Разин почтил память Елены Образцовой

В последней публикации в Instagram Андрей Разин решил почтить память легендарной оперной исполнительницы Елены Образцовой. По словам продюсера «Ласкового мая», артистку безусловно можно считать одной из величайших женщин.

В подписи к посту Разин отметил, что успел наладить дружеские отношения с Образцовой и некоторое время даже занимал пост её концертного директора. Кроме того, он поделился некоторыми историями из жизни покойной артистки, отметив, что ему удалось осуществить мечту знаменитости, организовав концерт в Ростове.

В заключении продюсер отметил, что ценил Образцову за юмор и доброту, а также всегда выделял её невероятную красоту. Интернет-пользователи полностью поддержали Разина, отметив вклад исполнительницы в отечественную культуру.

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Последнее: В последней публикации в Instagram Андрей Разин решил почтить память легендарной оперной исполнительницы Елены Образцовой. По словам продюсера «Ласкового мая», артистку безусловно можно считать одной из величайших женщин. В подписи к посту Разин отметил, что успел наладить дружеские отношения с Образцовой и некоторое время даже занимал пост её концертного директора. Кроме того, он поделился некоторыми […]