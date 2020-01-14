Мнение: Коротко по Ирану. 14.01.2020

1. Представители Пентагона заявили, что США занимали 25% базы Айн-аль-Ассад, когда по ней были нанесены ракетные удары. Все иранские ракеты, которые достигли цели, упали на территории, которую занимали американцы. Это к вопросу о точности ракет. Также вчера появились материалы, где утверждалось, что иранские ракеты использовали для наведения систему ГЛОНАСС. CNN вчера выложила репортаж с кадрами разрушений на базе https://parstoday.com/ru/news/middle_east-i108941. Что примечательно, уничтоженных вертолетов не показывают, хотя датский сержант утверждал, что видел уничтоженные машины, после того как вылез из бункера.

2. Про-иранские источники утверждают, что делегация Талибана посетила Иран и выразила соболезнования в связи с гибелью Сулеймани. Если этот визит состоялся, то это примечательное событие, так как Талибан суннитская организация, у которой с Ираном холодный нейтралитет. Тем не менее, про-иранские источники пытаются увязать убийство талибами двух американских солдат с местью за убийство Сулеймани. Думаю, тут пока иранцы выдают желаемое за действительное и американцев завалили в рамках рутинных операций Талибана. Что не отменяет возможности более тесных контактов Ирана с Талибаном, в том числе и по линии поставки талибам оружия, чтобы мстить американцам чужими руками. В Вашингтоне этот сценарий рассматривается как вероятный. На этот фоне советник по нац.безопасности заявил, что США рассчитывают в 2020-м году заключить мирный договор с Талибаном и значительно сократить оккупационный контингент в Афганистане.

3. Муктада Ас-Садр провел встречи с руководством основных про-иранских прокси-организаций и лидером ФАТХ Аль-Амири (встреча Садра с Аль-Амири проходила в Иране), где обсуждались практические шаги по выдворению американских войск из Ирака. Стороны согласились с тем, что это основная задача и договорились о том, что будут оказывать максимальное давление на правительство, чтобы оно выполнило решение иракского парламента и заставило США покинуть Ирак. Аль-Амири уже предупредил, что любые попытки отыграть решение иракского парламента и пересмотреть его, приведут к эксалации в самом Ираке. Кроме того, Ас-Садр договаривается с про-иранским блоком о формировании нового правительства, где немаловажным будет раздел министерских постов, особенно в силовом и экономическом блоке.

4. Иран официально признал Пентагон террористической органиазцией. Ранее Иран уже официально признавал террористами CENTCOM. Это стало ответом как на убийство Сулеймани и Мухандиса, так и ответом на признание "Асаиб Ахль-аль-Хак" террористической организацией. С 13 января с точки зрения Ирана любой сотрудник Пентагона является террористом, а лица сотрудничающие с Пентагоном — пособниками террористов. Теперь, Иран или вернее про-иранские силы, получили формальное обоснование для действий против американских войск в Ираке, которые Иран теперь признает террористической организацией. Собственно, США действуют аналогично с про-иранскими прокси в Ираке. По сути, происходит правовая легитимизация дальнейших действий с обеих сторон в рамках идущей гибридной войны.

5. Исполнительный директор крупной канадской кампании Maple Leaf Foods Майкл Маккейн прямо обвинил Трампа в гибели украинского "Боинга". По его словам, семья одного из сотрудников его компании погибла из-за "нарцисса из Вашингтона". Трудно с ним не согласится — если бы не убийство Сулеймани и последовавшая за этим эскалация, ничего бы с украинским "Боингом" не случится, сколько не вали на переволновавшихся иранских зенитчиков (как вчера заявили иранцы, "отличился" расчет, который только-только заступил на боевое дежурство и еще не прошел полноценного слаживания с системой ПВО Тегерана). Согласно опросам, более половины населения США не одобряет убийство Сулеймани, причем среди электората демократов цифры недовольных достигают 70-80%. Ввиду этого Трамп вынужден продолжать оправдываться за содеянное. Республиканцы попутно обвиняют демократов в том, что они поддерживают режим аятолл в Тегеране.

6. Попытки раздуть протесты в Тегеране особого успеха не возымели, студенческий актив и городской средний класс побузил, но правительству даже не понадобилось принимать более жестокие меры. Вполне очевидно, что при необходимости, толпу могли бы разогнать и огнем на поражение, как это уже имело место в прошлые годы, тем более протестующих всегда можно обвинить в связях с США и Израилем, чтобы использовать для подавления протестов не только силовые структуры, но и лояльное население связанное с Басидж. Пока что достаточно слезоточивого газа.

Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что "протестуют в основном студенты" и не поддержала нарратив о том, что "вся иранская нация восстала против аятолл". Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен также заявила, что "сейчас не время для смены режима в Тегеране".

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: 1. Представители Пентагона заявили, что США занимали 25% базы Айн-аль-Ассад, когда по ней были нанесены ракетные удары. Все иранские ракеты, которые достигли цели, упали на территории, которую занимали американцы. Это к вопросу о точности ракет. Также вчера появились материалы, где утверждалось, что иранские ракеты использовали для наведения систему ГЛОНАСС. CNN вчера выложила репортаж с кадрами […]