Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве. Семерых пострадавших госпитализировали

14.01.2020, 2:42, Новости дня

Из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza в больницу попало семь человек. Об этом 14 января проинформировали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

В ведомстве отметили, что спасатели вынесли семь человек из маршрутного такси и троллейбуса, которые оказались возле места прорыва трубы.

Из здания торгового центра спасатели вынесли шесть человек.

Троим пострадавшим медицинскую помощь предоставили на месте, семеро находятся в больнице, добавили в ГСЧС.

Інформація щодо події на вул. Антоновича (станом на 00:30 14 січня)13 січня о 20:25 до оперативно-координаційного…

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Вечером 13 января и-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza в больницу попало семь человек. Об этом 14 января проинформировали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook. В ведомстве отметили, что спасатели вынесли семь человек из маршрутного такси и троллейбуса, которые оказались возле места прорыва трубы. Из здания торгового центра спасатели вынесли шесть […]

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