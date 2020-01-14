Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве. Семерых пострадавших госпитализировали

Из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza в больницу попало семь человек. Об этом 14 января проинформировали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.
В ведомстве отметили, что спасатели вынесли семь человек из маршрутного такси и троллейбуса, которые оказались возле места прорыва трубы.
Из здания торгового центра спасатели вынесли шесть человек.
Троим пострадавшим медицинскую помощь предоставили на месте, семеро находятся в больнице, добавили в ГСЧС.
Інформація щодо події на вул. Антоновича (станом на 00:30 14 січня)13 січня о 20:25 до оперативно-координаційного…
Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020
Вечером 13 января и-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали.
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza в больницу попало семь человек. Об этом 14 января проинформировали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook. В ведомстве отметили, что спасатели вынесли семь человек из маршрутного такси и троллейбуса, которые оказались возле места прорыва трубы. Из здания торгового центра спасатели вынесли шесть […]
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