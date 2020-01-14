США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов, говорится в докладе Минфина США по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров Вашингтона.
Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, передает ТАСС.
Напомним, 5 августа 2019 года министерство финансов США внесло Китай в список валютных манипуляторов. После этого Народный банк Китая понизил курс юаня к американскому доллару до минимума за последние 11 лет, а глава Центробанка КНР предупредил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США бороться с валютными манипуляторами.
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Последнее: Соединенные Штаты приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов, говорится в докладе Минфина США по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров Вашингтона. Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, передает ТАСС. Напомним, 5 августа 2019 года министерство финансов США внесло Китай в список валютных манипуляторов. После […]
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