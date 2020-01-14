В Москве стороны конфликта в Ливии не договорились о подписании мирного соглашения

В результате переговоров в Москве главы правительства национального единства Ливии и Ливийской национальной армии не подписали договоренности о прекращении вооруженной борьбы, которая длится девять месяцев. Об этом 13 января рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали соглашение о перемирии, которое подготовили Турция и Россия – посредники на мирных переговорах между сторонами в Ливии. При этом глава Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар заявил, что для принятия решения ему нужно время до утра, заявил Лавров.

Он подчеркнул, что по итогам переговоров можно говорить об «определенном прогрессе».

По информации «РИА Новости», проект соглашения предусматривает отказ от всех наступательных действий и создание военной комиссии для определения линии соприкосновения и наблюдения за перемирием. Согласно разработанному документу, планируется создать рабочие группы по урегулированию ситуации в регионе. Первая встреча этих групп может состояться уже до конца месяца.

Переговоры длились около шести часов.

Из Москвы представители сторон ливийского конфликта направились в Берлин, где запланирована международная конференция по ситуации в стране. Ожидается, что она состоится 19 января, пишет «Коммерсантъ».

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – «тобрукское правительство», вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК «Вагнер». Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В результате переговоров в Москве главы правительства национального единства Ливии и Ливийской национальной армии не подписали договоренности о прекращении вооруженной борьбы, которая длится девять месяцев. Об этом 13 января рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС. Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри […]