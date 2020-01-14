Стал известен размер «экологического налога» на транзит нефти через Белоруссию

Ставка экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии с 1 января 2020 года установлена в размере 0,35 белорусских рублей за перемещение 1 тонны нефти или нефтепродуктов на 100 километров, следует из указа президента республики Александра Лукашенко.

«Ставка экологического налога устанавливается в размере 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на [каждые] 100 километров. Налоговым периодом экологического налога признается календарный квартал», – приводит ТАСС текст указа, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Налог уплачивается в республиканский бюджет.

В документе отмечается, что объектом налогообложения признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Напомним, в прошлую пятницу Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти.

Экономист Дмитрий Болкунец, комментируя газете ВЗГЛЯД решение Лукашенко, заявил, что Москва не поддастся на шантаж Минска и найдет другие маршруты для поставок нефти в ЕС. При этом, по его словам, экономику Белоруссии ждет крах, а Лукашенко рискует потерять власть. Болкунец также считает, что своими угрозами Минск хочет напугать Евросоюз.





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