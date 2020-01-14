Сильный кашель сына Семена вынуждает Эвелину Блёданс сидеть дома

14.01.2020, 2:04, Разное

Сильный кашель сына Семена вынуждает Эвелину Блёданс сидеть дома и отказаться на время от репетиций. Острое состояние с высокой температурой прошло, и доктор разрешил прогулки на свежем воздухе.
Вернувшись недавно из Таиланда, где она отдыхала вместе с ребенком, артистка очень обрадовалась выпавшему снегу. Весь двор покрыт пушистым снежным одеялом, а мама с мальчиком маршируют по дорожкам почему-то под песенку про синенькие баклажаны. Видеоролик Блёданс выложила поклонникам в Instagram, так и не объяснив выбор овоща.

Кроме того, вспоминая новогодние праздники, актриса пояснила о замечательной ёлке, устроенной федерацией бокса, подарках и развлечениях на празднике, где они побывали с сыном. Сема с удовольствием позирует рядом с огромным медведем. Поклонники пожелали маленькому сыну артистки быстрейшего выздоровления и буквально засыпали аккаунт многочисленными советами, избавляющими от кашля.



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