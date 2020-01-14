Le Figaro — французские зоозащитники выступили против развоза школьников на лошадиных упряжках

Пара зоозащитников из французского города Соттевиль выступила с петицией против проекта по замене школьных автобусов на лошадиные упряжки, пишет Le Figaro. Активисты настаивают, что участие ради «экологического маркетинга» в дорожном движении посреди выхлопных газов и машин ставит под угрозу психическое и физическое здоровье животных.



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В начале января 2020 года двое активистов из города Соттевиль департамента Приморская Сена, известных как Маню и Стесси, запустили интернет-петицию против проекта, в рамках которого с нового учебного года детей из школ должны начать отвозить не автобусы, а лошадиные упряжки. Зоозащитники утверждают, что новая практика приравнивается к плохому отношению к животным. «Когда борьба за права животных доходит до абсурда», — комментирует Le Figaro.

«Эти лошади будут вынуждены ходить по асфальтированной дороге среди выхлопных газов, таким образом мы игнорируем их базовые потребности и ставим под угрозу их психическое и физическое здоровье», — цитирует газета петицию, проиллюстрированную фотографией с лошадью, лежащей на земле возле повозки где-то в США. На сегодня призыв активистов собрал 35 тыс. подписей. Авторы инициативы подчёркивают, что «понимают желание предложить альтернативную модель, чтобы уменьшить загрязнение», но настаивают, что лошади не должны жертвовать своим здоровьем «во имя экологического маркетинга».

Депутат, представляющий движение «Европа Экология Зелёные», Жан-Мишель Береговой уверен, что борцы за права животных напрасно разводят панику. Как подчёркивает политик, инициативой должна заниматься организация Cheval en Seine («Лошадь на Сене») — «замечательные люди, самым внимательным образом заботящиеся о благополучии животных». Как обратил внимание Береговой, помимо обеспечения более экологичного средства передвижения для школьников, целью проекта также является «спасение тягловых лошадей от исчезновения». Животные растут на свободе, на муниципальных «экопастбищах», и запрягаются в специальные повозки. Однако, по словам депутата, самые радикальные зоозащитники выступают против любой связи между человеком и животным и требуют совсем освободить лошадей.

Береговой также отметил, что проект, авторы которого призывают к использованию труда лошадей на благо города для развоза школьников, а также перевозки мусора, обсуждался ещё два года назад и тогда никто своё возмущение не высказывал — скорее наоборот, поэтому «обратной дороги быть не может».

Как утверждают «радикальные зоозащитники», в городской обстановке, посреди движущегося транспорта лошади не будут чувствовать себя комфортно. Однако, как отмечает Le Figaro, повозка будет ездить только по «зелёному кварталу» города, и, по словам Берегового, специалисты заверили его, что это не составит сильного стресса для животных. Также политик добавляет, что между лошадьми и детьми может установиться крепкая связь. Но активисты парируют: конечно, школьники «полюбят» животных, но такой «утилитаристский» подход к природе «просто ужасает».

С такими аргументами будет непросто найти общий язык, заключает Le Figaro.

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