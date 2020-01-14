Против задержавших Голунова полицейских завели дело о превышении полномочий

14.01.2020, 1:31, Разное

Следственное управление ФСБ возбудило дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) против полицейских, задержавших спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.

Голунов отметил, что письмо ведомства датировано 18 декабря, за день до пресс-конференции президента Владимира Путина. При этом канцелярия Следственного комитета зарегистрировала его 25 декабря, на почту его отправили на следующий день.

О возбуждении дел против пятерых силовиков из «дела Голунова» президент сообщил во время ежегодной пресс-конференции, которая прошла 19 декабря. «Голунов, да, его фамилия? Действительно принято решение засекретить его дело, потому что возникают вопросы о раскрытии организации оперативно-разыскной деятельности. Но это не значит, что никто не будет наказан», — пояснил Путин.

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Напомним, корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Путин называл дело против журналиста произволом, а МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело. В сентябре трое уволенных после дела Голунова полицейских через суд потребовали восстановления на службе, однако им отказали.

Источник: Новая газета



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Последнее: Следственное управление ФСБ возбудило дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) против полицейских, задержавших спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале. Голунов отметил, что письмо ведомства датировано 18 декабря, за день до пресс-конференции президента Владимира Путина. При этом канцелярия Следственного комитета зарегистрировала […]

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