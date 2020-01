Газета Daily Mail назвала аннексированный Крым частью РФ, посольство Украины осудило и попросило исправить

Британская газета Daily Mail назвала аннексированный Крым частью РФ в своей публикации. На это обратило внимание украинское посольство в Лондоне.

«Весь мир знает, что Крым – это Украина. К сожалению, Daily Mail до сих пор этого не знает. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение», – говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

The whole world knows that #CrimeaIsUkraine. It’s unfortunate @DailyMailUK still doesn’t. Please make the necessary correction so as not to mislead your readers! https://t.co/pgjCed3E0P pic.twitter.com/Fi7oguUfni

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 13, 2020

Речь идет о статье о лунном затмении. Сначала фотография была подписана «Калиновка, Симферопольский район, Россия», но сейчас из подписи под снимком слово «Россия» убрали, не указав страну.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

