Мнение: Ужасающий опыт

Свидетельство датского сержанта по имени Джон о том, как Иран бомбил американскую базу Айн-аль-Ассад. Сержант вместе с другими датчанами после бомбежки был отправлен из Ирака в Кувейт.

Примечательно, что по свидетельству датского сержанта на базе были уничтожены несколько вертолетов, о которых Пентагон умолчал.

Вместе с несколькими другими солдатами, датский сержант по имени Джон ждал несколько часов в бункере в ожидании иранской атаки на военную базу Айн-аль-Ассад.

Правительство было предупреждено за шесть часов до ракетных ударов по военным базам. Корреспондент Расмус Тантольдт взял у него интервью в Кувейте после того, как большинство из 133 солдат, которые находились на базе, были эвакуированы.

За шесть часов до того, как Иран направил ракеты на две военные базы в Ираке, датское правительство и Силы обороны знали о нападении. Джон и другие солдаты были уведомлены о нападении за несколько часов до того, как оно произошло, и они несколько часов ждали в бункере нападения.

Тем не менее первый удар стал неожиданностью. Ударили 9 ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова. Это была жестокая атака. Атака была настолько сильной, что бункер трясся, и внутрь проникло много пыли.

Мы должны были сидеть с шарфами на лицах, чтобы дышать, говорит Джон. Хуже всего было неведение и бессилие датских солдат перед лицом ожидания новых ударов. Мы не знали, где и когда упадет следующая ракета.

Мы могли бы просто сидеть и ждать. Мы не могли сделать то, для чего мы подготовлены. Мы могли просто ждать, говорит Джон.

Датские солдаты реагировали по-разному. Некоторые сидели и рассказывали анекдоты, чтобы защитить себя. Некоторые прижимались друг к другу, а некоторые плакали, говорит датский сержант.

После нападения солдаты были удивлены, что разрушений не было еще больше. Я бы посчитал, что ближайшая ракета попала в 300 футах от нас, и когда мы гуляли потом, там были вертолеты, разорванные пополам, и отверстия настолько большие, что в них можно было припарковать фургон.

Психологи сейчас едут в Кувейт, чтобы помочь датским солдатам оправиться от ужасающего опыта. Они нам действительно нужны. Это была ситуация, к которой мы не были подготовлены, говорит Джон.

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-01-10-dansk-soldat-efter-iransk-angreb-jeg-foelte-mig-magtesloes — интервью датского сержанта

Немного тревожно за датскую армию, если заранее известный удар, который они заблаговременно пережидали в защищенном бункере, стал для них ужасающим опытом, после которого им понадобился психолог.

Страшно представить, чтобы с ними было, если бы Иран наносил удары без предупреждения.

Источник: Colonel Cassad

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