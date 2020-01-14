Два года из жизни российской прессы

13 января отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников медиа, журналистов. Он связан с исторической датой – началом выпуска первой российской печатной газеты «Ведомости». С какими проблемами сталкивается современная российская пресса? Ксения Туркова вспоминает, что происходило с журналистами в России в последние два года.

В ежегодном рейтинге свободы прессы, который составляет организация «Репортеры без границ», Россия находится на 149-м месте.

По сравнению с предыдущим годом, она опустилась на один пункт. Это ниже Венесуэлы, Анголы, Эфиопии и Центральноафриканской республики. «Репортеры без границ» отметили многочисленные случаи задержаний работников медиа в России. Главной проблемой они назвали «наступление на свободу интернета в стране» – закон о суверенном интернете, попытки заблокировать мессенджер Телеграм.

Если посмотреть на основные события, которые происходили с российскими журналистами в последние два года, картина выглядит действительно пугающей. Несколько журналистов погибли или были убиты. Самое громкое убийство произошло как раз в Центральноафриканской республике, которая в рейтинге свободы прессы оказалась выше России.

Там был убит журналист Орхан Джемаль, а также его коллеги – режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они собирались снимать фильм о российских наемниках в Африке – о так называемой «группе Вагнера», а также о золотых приисках, разработкой которых занимается компания, связанная с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным.

С «группой Вагнера» связывают и смерть екатеринбургского журналиста Максима Бородина. Он вел журналистское расследование на эту тему, но, не завершив его, при загадочных обстоятельствах выпал из окна и погиб.

Многосерийное расследование деятельности Евгения Пригожина ведут и журналисты российского независимого издания «Проект». Однако после публикации статей о «группе Вагнера», отправленной на Мадагаскар, они сообщили об угрозах, слежке и взломе аккаунтов.

Получал угрозы и журналист «Новой газеты» Денис Коротков, который занимался расследованием деятельности российских наемников в Ливии. Издание получило ряд публичных угроз, а к зданию редакции подбросили корзину с отрезанной головой барана и похоронные венки. В корзине лежала записка «Главному редактору "Новой газеты" с приветом Вам и Короткову».

В конце 2018 года издание Time решило присудить звание «Человек года» не одному человеку, а сразу нескольким – журналистам, погибшим или пострадавшим в результате своей профессиональной деятельности. Среди них оказалась и российская журналистка, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

На нее было совершено покушение прямо в офисе радиостанции. Буквально за несколько дней до этого на государственном телеканале «Россия 24» вышел сюжет «Эхо Госдепа. "Эхо Москвы" попалось на сотрудничестве с западными НКО». В сюжете, где упоминалась как раз Татьяна Фельгенгауэр, шла речь о том, что «Эхо Москвы» занимается «антигосударственной деятельностью» и что радиостанция «опаснее ИГИЛ».

Самым громким задержанием последних лет стал арест российского журналиста-расследователя Ивана Голунова.

Его обвинили в распространении наркотиков, однако никаких доказательств не предъявили. С самого начала коллеги Голунова и общественность заподозрили, что дело сфабриковано. Поддержка журналиста оказалась огромной, а его задержание вызвало резонанс не только в России, но и во всем мире. «Медуза» и ряд российских и мировых изданий одновременно опубликовали расследование журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед задержанием. Материал Голунова был посвящен борьбе за контроль над московским и подмосковным рынком ритуальных услуг. После вмешательства Путина Голунова отпустили.

По обвинению в финансировании терроризма был арестован редактор дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев. Редакция «Черновика» считает обвинения против него абсурдными. Коллеги Гаджиева сравнили его дело с делом Голунова и даже записали обращение к президенту России Путину. Сам Гаджиев пожаловался на свой арест в Европейский суд по правам человека, а правозащитный центр «Мемориал» объявил его политическим заключенным.

При задержании журналистов российские правоохранительные органы часто ведут себя антигуманно. С таким отношением столкнулся журналист Илья Азар: его буквально вывели из квартиры в домашней одежде и тапках, в то время как внутри оставался ребенок, которому нет и двух лет.

Журналисты, поднимающие острые темы, сталкиваются и с публичной травлей со стороны представителей власти и работников государственных каналов. В такой ситуации оказался независимый журналист, блогер Юрий Дудь, который выпустил трехчасовой фильм о бесланской трагедии и о действиях власти во время теракта.

Дудя за попытку рассказать правду обвинили в отсутствии патриотизма, призывали возбудить против него дело якобы за «оправдание терроризма», а российский пропагандист Владимир Соловьев публично назвал Дудя «дегенератом» и «ничтожной мразью».

При этом, согласно опросам Левада-центра, именно Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие.

Ударом по независимым журналистам также стали недавние изменения в законодательстве.

В марте 2019 года вступил в силу закон о неуважении к власти. Беспокойство журналистов вызвало то, что расплывчатые формулировки могут позволить чиновникам увидеть оскорбление в любом критическом тексте. Особенно уязвимыми оказались небольшие региональные СМИ, на которых местные чиновники могут давить, используя этот закон. В апреле того же года Роскомнадзор заблокировал два ярославских сайта.

В конце 2019 года актуальным оказалось словосочетание «иностранный агент». В конце 2019 года Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранными агентами не только юридические, но и физические лица. Ранее иноагентами признали десять американских СМИ, включая «Голос Америки».

Ксения Туркова Журналист, теле- и радиоведущая, филолог. Начинала как корреспондент и ведущая на НТВ под руководством Евгения Киселева, работала на каналах ТВ6, ТВС, РЕН ТВ, радиостанциях "Эхо Москвы", "Сити FM", "Коммерсантъ FM". С 2013 по 2017 годы жила и работала в Киеве, участвовала в создании информационной радиостанции "Радио Вести", руководила русскоязычным вещанием украинского канала Hromadske TV, была ведущей и исполнительным продюсером. С 2017 работает на "Голосе Америки" в Вашингтоне. Подписка

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Последнее: 13 января отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников медиа, журналистов. Он связан с исторической датой – началом выпуска первой российской печатной газеты «Ведомости». С какими проблемами сталкивается современная российская пресса? Ксения Туркова вспоминает, что происходило с журналистами в России в последние два года. В ежегодном рейтинге свободы прессы, который составляет организация «Репортеры без […]