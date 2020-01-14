В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

В момент запуска ракеты по лайнеру «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном находился самолет катарских авиалиний, сообщил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
Депутат предположил, что, катарский самолет, по всей видимости, заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, которые дали разрешение на пролет, передает РИА «Новости».
«Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно», – сказал Беюки.
Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.
Позднее в Иране объяснили ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.
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Последнее: В момент запуска ракеты по лайнеру «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном находился самолет катарских авиалиний, сообщил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки. Депутат предположил, что, катарский самолет, по всей видимости, заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, […]
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