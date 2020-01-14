Певица Ёлка об отдыхе с подругами на Бали: «Хохочем и купаемся голенькие»

Популярная исполнительница Елизавета Иванцив, более известная как Ёлка, на странице в Instagram поделилась впечатлениями от отдыха на Бали. На экзотический остров певица отправилась в компании трёх подруг, поселившись в удалённом месте, где можно «купаться голенькими и хохотать до разрыва шаблона».

Несколько дней назад Ёлка с подругами улетела на Бали, рассказав подписчикам в соцсети, что поселилась компания в небольшой деревне «на отшибе», что позволяет всем максимально расслабляться и делать то, что действительно хочется. К примеру, певица купается обнажённой в небольшом бассейне, продукты вместе с подругами покупает на небольшом рынке, и в целом все очень весело проводят время.



К отдыху компания подошла «ответственно», заранее распределив обязанности. Так, одна из подруг Ёлки Анна готовит «завтраки мечты», а Евгения и Марта – «всё посчитали и нарисовали». При этом певица с юмором констатирует, что тоже не осталась без дела, так как «поёт и кормит комаров» и за три дня отпуска отдохнула как минимум «на месяц», если говорить об ощущениях и впечатлениях.

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Последнее: Популярная исполнительница Елизавета Иванцив, более известная как Ёлка, на странице в Instagram поделилась впечатлениями от отдыха на Бали. На экзотический остров певица отправилась в компании трёх подруг, поселившись в удалённом месте, где можно «купаться голенькими и хохотать до разрыва шаблона». Несколько дней назад Ёлка с подругами улетела на Бали, рассказав подписчикам в соцсети, что поселилась […]