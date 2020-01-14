Из одесского музея на выходных украли пять монет и 20 единиц оружия – полиция

Из одесского историко-культурного музея «Пороховая башня» украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 января.
Заведующий музеем Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ к входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах с экспонатами и украли их.
Сумма ущерба пока не установлена.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).
Погосян сообщал, что музей ограбили 11 и 12 января. Издание «Думская» писало, что музей не охранялся.
«Пороховую башню» открыли после реконструкции в ноябре 2014 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Из одесского историко-культурного музея «Пороховая башня» украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 января. Заведующий музеем Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ к входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах с экспонатами и украли их. Сумма ущерба пока не установлена. Открыто уголовное производство […]
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