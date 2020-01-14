Из одесского музея на выходных украли пять монет и 20 единиц оружия – полиция

14.01.2020, 0:54, Новости дня

Из одесского историко-культурного музея «Пороховая башня» украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 января.

Заведующий музеем Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ к входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах с экспонатами и украли их.

Сумма ущерба пока не установлена.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража). 

Погосян сообщал, что музей ограбили 11 и 12 января. Издание «Думская» писало, что музей не охранялся.

«Пороховую башню» открыли после реконструкции в ноябре 2014 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Из одесского историко-культурного музея «Пороховая башня» украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 января. Заведующий музеем Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ к входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах с экспонатами и украли их. Сумма ущерба пока не установлена. Открыто уголовное производство […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика