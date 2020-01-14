Ouest-France — Будапешт ищет новую «политическую семью» и укрепляет партнёрство с Пекином, Москвой и Лондоном

Пока влиятельная Европейская народная партия раздумывает над исключением из своего состава венгерской правящей партии «Фидес», премьер-министр страны Виктор Орбан активно налаживает международные контакты, пишет Ouest-France. Несмотря на критику Евросоюза, он укрепляет отношения с Россией, реализует совместные проекты с Китаем и надеется на «особые отношения» с правительством Бориса Джонсона.



Reuters

После прошлогоднего решения Европейской народной партии о приостановлении членства партии Виктора Орбана премьер-министр Венгрии думает об окончательном разрыве и надеется найти новую европейскую «политическую семью», пишет Ouest-France. С начала года он увеличил число контактов с другими государствами и поддерживает независимые отношения с Китаем, Россией и Великобританией Бориса Джонсона.

Как рассказывает издание, во вторник 8 января Орбан провёл переговоры со своим польским коллегой Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским, теневым лидером страны, на которых должны были обсуждать кооперацию во время проведения реформы Евросоюза. Пока нет точной информации о содержании беседы, однако на своей странице в Facebook Орбан опубликовал совместное фото с польскими политиками и подписал: «Вместе мы сила, а по-отдельности — слабость». Французская газета задаётся вопросом, не стоит ли за этим будущее политическое сближении стран в Европарламенте.

В то время как Евросоюз готовится начать широкомасштабную реформу и организует в январе конференцию по вопросам демократической функции ЕС и будущего бюджета, Будапешт и Варшава делают всё возможное для того, чтобы вместе избежать возможной изоляции. Во время председательства Жана-Клода Юнкера в Еврокомиссии между Брюсселем и этими двумя странами произошёл конфликт из-за миграционного вопроса, а также соблюдения принципов независимой судебной системы и СМИ. Теперь, с приходом фон дер Ляйен, отношения с Венгрией могут испортить её международные контакты: увеличив их число за последние полгода, Орбан хочет получить своего рода свободу действий в этой сфере наперекор неоднократным призывам сомкнуть ряды перед лицом серьёзных вызовов на мировом уровне.

Французское издание отмечает со ссылкой на статью The Financial Times, что Будапешт работает над восстановлением дипломатических отношений с режимом Башара Асада, а также не поддержал ЕС, который осудил израильские поселения на территории Палестины и ввод турецких войск в Сирию. Что касается России, то правительство Орбана признало российские паспорта, выданные выходцам с востока Украины, а также ведёт переговоры о присоединении к Евразийскому банку развития, созданному Россией и Казахстаном в 2006 году. Эти действия раздражают европейских дипломатов, хотя в Венгрии напоминают, что всегда голосовали за пакет европейских санкций против РФ из-за аннексии Крыма* и не являются единственной страной, поддерживающей отношения с Дамаском. Тем не менее, Виктор Орбан не скрывает свой интерес к России: с момента его прихода к власти в 2010 году он встречался с Владимиром Путиным порядка десяти раз.

Ещё одним восточным направлением для Будапешта является Китай, с которым венгерское правительство увеличивает контакты в последние годы. В частности, оно пользуется низкими налогами для предприятий, а в прошлом году оказалось в центре конфликта между Пекином и Вашингтоном по вопросу распространения G5 и наступательной стратегии Huawei. По словам журналиста интернет-издания Direckt 36, которые приводит Ouest-France, Венгрия регулярно использует своё право вето и блокирует невыгодные для китайцев решения ЕС. Также в стране находится один из самых важных серверов Huawei в Европе, а сама компания заключила государственные контракты в сфере телекоммуникации.

Во время поездки в Будапешт в феврале прошлого года госсекретарь США Майк Помпео ясно дал понять Орбану, что «Россия — не единственная страна, которая хочет ослабить демократию в этом регионе». Он открыто предупредил о том, что Китай может наладить связи, от которых потом будет сложно избавиться.

Согласно автору статьи, начиная с 2012 года Китай использует формат 16+1 для того, чтобы разделить Европу. В рамках масштабного проекта по созданию новых шёлковых путей Пекин выстраивает партнёрские отношения с 16 странами Центральной Европы: Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Словенией, Хорватией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Албанией и Македонией. Кроме того, в декабре Пекин и Будапешт заключили договор об открытии в Венгрии филиала Университета Фудань— первого китайского вуза на европейской земле.

Наконец, французская газета отмечает сближение Лондона и Будапешта, которое советник британского премьер-министра Тим Монтгомери назвал «особыми отношениями» по аналогии с англо-американскими. Кроме того, во время пресс-конференции 17 декабря в столице Венгрии он поставил в один ряд возрождение консервативного движения, Орбана, Джонсона, Фараджа и Трампа.

Как пишет в заключение Ouest-France, такая всесторонняя активность Виктора Орбана частично продиктована тактическим расчётом: Венгрия является маленьким государством, и для того, чтобы к ней прислушивались в ЕС и НАТО, ей необходимо поднять себе цену. Говоря на этой неделе о возможном создании новой консервативной группы в Европарламенте, Орбан выразил чёткое желание «уравновесить Макрона» правыми партиями. В связи с этим решение об исключении или сохранении членства «Фидес» в Европейской народной партии, которое примут в ближайшие недели, будет иметь решающее значение.



* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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Последнее: Пока влиятельная Европейская народная партия раздумывает над исключением из своего состава венгерской правящей партии «Фидес», премьер-министр страны Виктор Орбан активно налаживает международные контакты, пишет Ouest-France. Несмотря на критику Евросоюза, он укрепляет отношения с Россией, реализует совместные проекты с Китаем и надеется на «особые отношения» с правительством Бориса Джонсона. Reuters После прошлогоднего решения Европейской народной партии […]