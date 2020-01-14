Наука: После кори и свинки меньше инфарктов и инсультов — и это повод усилить прививки

Те, кто в детстве переболел корью и свинкой, реже остальных страдают от инфарктов и инсультов. Исходя из этого антивакцинаторы раскручивают в интернете очередную кампанию против прививок от этих болезней.

Вирус кори в представлении художника. Бледно-розовым показана стенка из липидов, синим — наружные белки, с помощью которых вирус кори прикрепляется к человеческим клеткам.

Разбираемся, отчего детская болезнь может снизить вероятность взрослой и почему, несмотря на это, стоит прививать детей от кори и свинки.

В январе 2020 года сразу группа антивакцинаторских интернет-ресурсов — включая Facebook и VK-сообщества — стала усиленно продвигать новый способ агитации против прививок. Они утверждают: «Исследование 2015 года, опубликованное в журнале «Атеросклероз» (Atherosclerosis), обнаружило, что у мужчин наблюдается на 29% меньше сердечных приступов и на 17% меньше инсультов, если в детстве они переболели корью и свинкой. С женщинами та же ситуация, хотя и в меньшей степени».

Как и положено антивакцинаторской агитации, никакой гиперссылки на исследование они не дают, что уже возбуждает подозрения. Так ли все благостно в этой научной работе, что они не хотят показывать сам ее текст? Возникает и другой вопрос: как это вообще может быть? Каким образом детские болезни способны повлиять на частоту инфарктов и инсультов во взрослом возрасте? Что это за антинаучная ахинея и как она попала в такой авторитетный научный журнал, как Atherosclerosis?

Как мы покажем ниже, это не ахинея, а научный факт. Другое дело, что, как и ожидалось, текст самой научной работы более интригующий, чем ее пересказ в агитках антивакцинаторов. После ее прочтения далеко не каждый захочет рисковать своими детьми так сильно, чтобы не прививать их от кори и свинки.

Загадка влияния детских болезней на взрослую жизнь

К счастью, найти и прочитать нужную статью в эпоху Sci-Hub просто: Александра Элбакян, недавно объявленная «агентом ГРУ», действительно упростила доступ к полным текстам. Что же говорит эта удивительная работа?

Исследование включало данные по 103 836 японцам в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые отслеживали частоту инфарктов и инсультов среди них на протяжении примерно четверти века. Все эти люди прошли время детских болезней до появления в Японии вакцин против кори и свинки. 46 тысяч из них ни корью, ни свинкой не болели, почти 20 тысяч переболели и тем и другим, остальные — либо одним, либо другим.

Женщина, заболевшая корью в относительно зрелом возрасте, рисунок 1822 года. Для таких людей заболевание в среднем опаснее, чем для детей.

Оказалось, для переболевших и корью, и свинкой мужчин вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была ниже обычной (среди неболевших ни корью, ни свинкой) на 19%, для женщин — на 17%. Смертность от всех сердечно-сосудистых заболеваний у переболевших и корью, и свинкой в сравнении с теми, кто болел только корью или только свинкой, была значительно ниже: на 12% для мужчин и на 15% — для женщин.

Мы отметим: работа в Atherosclerosis основана на опросниках, заполненных самими людьми. В приводимых ими данных возможны ошибки. Но несколько тысяч случаев из исследования были исключены из-за неполноты сведений, да и вообще качество данных в работе не выглядит низким. С высокой вероятностью все примерно так и есть.

Заранее ответим и на другие возражения. Цифры по снижению риска инфарктов и инсультов в работе даны уже после учета прочих факторов риска по сердцу и сосудам — среднего возраста людей в группах, избыточно веса, употребления алкоголя, курения и так далее. Учет всех этих факторов слегка сократил разрыв между болевшими корью и свинкой и теми, кто не болел. То есть сам разрыв выглядит как упрямый факт, который придется объяснить.

Итак, те, кто болел корью и свинкой, на 19% (мужчины) и 17% (женщины) реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом месте должны греметь гром и рушиться здания: это цифры огромного значения. Сердечно-сосудистые заболевания спорят с раком за звание главной причины смертности людей. В 2015 году от сердечно-сосудистых заболеваний погибли 17,9 миллиона человек. Снижение числа инфарктов и инсультов на 17% означало бы падение смертности в 2015 году на миллионы ежегодно.

Но прежде чем вы побежите заражать своих детей корью и свинкой (чего мы убедительно просим не делать), стоит внимательно осмотреться. Первый вопрос: какой фактор делает сердце и сосуды взрослых, болевших корью и свинкой в детстве, настолько менее «болезненными»? И второй вопрос: за чей счет банкет? Не высоковата ли цена, которую придется заплатить? Иными словами: нет ли между болевшими и неболевшими этими детскими болезнями еще каких-то различий?

Чем отличаются люди, болевшие корью и свинкой, от тех, кто ими не болел

Те, кто в детстве болел корью и свинкой, согласно работе в Atherosclerosis, здорово отличались от остальных. Лишь у 18,4% из таких мужчин, по опросникам, отмечалось повышенное давление. А вот у тех, кто не болел этими болезнями, оно отмечалось в 22,5% случаев. У женщин картина сходная — повышенное давление у 20,6% болевших и 24,2% — среди не болевших. Переболевшие корью и свинкой мужчины лишь в 6,0% имели диабет, а среди неболевших таких было 7,4% (для женщин — 4,7 и 3,7% соответственно).

Рисунок ацтеков, показывающий человека, заболевшего корью. Индейцы были весьма уязвимы для нее. По некоторым оценкам, она погубила десятки процентов коренного населения Нового Света.

При этом индекс массы тела болевших был даже слегка выше, то есть их более нормальное давление и редкий диабет явно не вызваны меньшим весом. Пили, курили, гуляли и занимались спортом они примерно с той же частотой, что и остальные, то есть эти факторы тоже не могут быть объяснением.

Стоп, скажет читатель. Но ведь это же опрос. Может, те, кто не болели корью и свинкой в детстве, просто более мнительные и приписывают себе болезни, которых не имели? Мы сомневаемся в этом. Достоверный факт: лица с более нормальным давлением реже испытывают инфаркт и инсульт. То есть данные по давлению подтверждают общие цифры работы.

Кроме того, очень может быть, что более мнительными должны быть именно те, кто перенес указанные болезни в детстве. При опросе пожаловались на высокий уровень стресса 30,2% мужчин, болевших корью и свинкой. А вот среди неболевших – только 20,0% (для женщин – 24,6% и 17,7% соответственно). Вывод: переболевшие, став взрослыми, в полтора раза чаще обычных людей испытывают сильный стресс. Причем всю жизнь.

Не правда ли, становится понемногу понятно, почему антипрививочники не захотели давать своим читателям ссылку на научную работу, которую выборочно пересказали? Выходит, люди, болевшие чем-то там в детстве, острее испытывают стрессы всю сознательную жизнь.

Кстати, загадка их низкой смертности от сердца и сосудов от этого стала еще сложнее. Принято считать, что чем сильнее человек подвержен стрессам, тем чаще умирает от инсультов и инфарктов. Но в работе выходит ровно наоборот.

Какой механизм может защищать сердце и сосуды переболевших

Человек как вид возник в ходе весьма интенсивной борьбы с хищниками, природой, периодической нехваткой еды и так далее. В сегодняшнем мире у него практически ничего этого нет.

В итоге происходит «пробуксовка лица без подачи мысли»: наше тело ждет мощных стрессовых факторов, а мы, закуклившись в коконе бытового комфорта и не желая серьезно рисковать, ничего ему не даем. Что остается организму? Только принимать за мощные стрессовые факторы то, что к ним не относится.

Проблема эта возникает с самого детства. Тысячи лет назад ребенок непременно сталкивался с «чужими» биологическими молекулами — играя на траве, контактируя с домашними животными (тогда их еще не содержали в такой стерильной чистоте, как сегодня) и так далее. Банальный разбитый в драке нос часто давал нашей иммунной системе «отведать» самых разных мишеней для ее работы.

В связи с этим организм современного городского ребенка показывает необычную работу иммунной системы. Среди ее Т-хелперов (клеток, отвечающих за усиление адаптивного иммунного ответа) есть Th1 и Th2.

Т-лимфоциты, ключевые клетки иммунной системы человека. Снимок электронного микроскопа в искусственных цветах.

Первые обычно реагируют на «нарушителей» типа бактерий и простейших, усиливая клеточный иммунный ответ. Вторые — на «нарушителей» типа паразитических червей, усиливая гуморальный иммунный ответ. Когда человек растет при дефиците нарушителей первого типа, клетки Th1 у него начинают играть меньшую роль, а вот клетки Th2 выходят на передний план, при этом повышая активность B-лимфоцитов.

В итоге уровень активности последних растет, повышая риск аллергий: Th2 реагируют как на угрозу даже на безобидные антигены, а после возникают и краснота, и сыпь, и все остальные типичные аллергические реакции. Кроме того, у человека есть регуляторные Т-лимфоциты, для адекватного развития которых нужны «тренировки». Не получая в раннем возрасте контактов с бактериями, вирусами и прочим, регуляторные Т-лимфоциты не имеют нормального развития.

Проблема заключается в том, что иммунная система в реальной жизни связана не только с объективными процессами типа ранения, но и с субъективными: например, со стрессом из-за какой-то важной ситуации. Например, в 2018 году авторы работы в PNAS показали, что человек, испытывающий стресс от симуляции интервью при приеме на работу и тому подобных ситуаций, быстро показывал ярко выраженную иммунную реакцию — с признаками, типичными для воспалительных процессов.

Только вот у тех, кто вырос в сельской местности и контактировал с сельскохозяйственными животными, этот иммунный ответ длился считаные минуты, а у их сверстников, кто рос в городе и без домашних животных, длился дольше и был сильнее.

Какая связь между иммунной реакцией на психологический стресс и болезнями сердца, спросите вы? Как ни странно, прямая. Дело в том, что воспалительные процессы повышают риск проблем с сердцем и сосудами — и заметно. Именно на работы по этой теме ссылаются авторы из Atherosclerosis за 2015 год. Только в случае кори и свинки роль «тренирующих» иммунитет стимулов играл вирус, а не антигены от одомашненных животных.

Та же корь конкретно снижает репертуар антител переболевшего ею ребенка, ударяя по силам гуморального иммунного ответа организма. Технически корь подавляет одну из ветвей нашей иммунной системы, давая больше возможностей для развития другой ее ветви.

Кстати, дело не только в сердце, но и в голове. Та же статья в PNAS за 2018 год полагает, что подобные воспалительные реакции из-за «недотренированного» иммуннорегулирующими микроорганизмами иммунитета могут вести не только к обычным, но и к психическим болезням.

Почему антивакцинаторы неправы

Что из этого следует? Во-первых, намеки борцов с прививками про вред от вакцин от кори и свинки надо забыть как страшный сон. В работе в Atherosclerosis показано, что для получения пользы от кори или свинки нужно не избегать вакцинации, а конкретно переболеть ими.

Распределение стран по доле вакцинированных от кори, данные ВОЗ за 2010 год

Кстати, в зависимости от качества лечения умереть от кори может до одного заболевшего на тысячу (на деле речь идет о смерти от осложнений от нее). Много ли найдется родителей, готовых играть в орлянку со смертью, когда на кону жизнь собственного ребенка? Та же свинка не особо безобидна: например, после нее могут возникнуть осложнения, ведущие к дистрофии яичек и мужскому бесплодию.

Распространенность заболеваний корью, данные ВОЗ за 2012 год. Самый светлый на карте — ноль смертей на миллион жителей, оранжевый — от 1 до 8 смертей на миллион, более темные цвета — 9-26, 27-38, 39-73 и 74-850 смертей на миллион соответственно.

Важно подчеркнуть: в работе в Atherosclerosis не просто не идет речь ни о каком вреде от антикоревой вакцины. Ее авторы даже предполагают вызывать в детях иммунный ответ, по силе сравнимый с настоящей корью именно с помощью вакцины (нового поколения). Единственное, что их волнует, — то, что нынешние вакцины со следами ослабленного возбудителя кори могут вызывать лишь недостаточно сильный ответ. Возможно, такие вакцины стоит усилить и колоть их всем детям.

Логика тут простая. Вакцина имеет околонулевую вероятность убить ребенка, потому что корь в ней крайне ослаблена. Последствия настоящей кори могут — при неидеальной медицине — убить до одного ребенка на тысячу заболевших. При этом, если поднять силу ослабленного варианта кори в вакцине, есть вполне реальные шансы уронить частоту сердечно-сосудистых заболеваний до такого же уровня, как и у взрослых, переболевших настоящей корью.

Подведем итоги. Антипрививочники, как всегда, занимаются подтасовкой, выискивая то, что им кажется «противопрививочными фактами» в настоящих научных работах. Однако сами тексты этих работ говорят, что все совсем не так. Что заболевание корью и свинкой полезны не сами по себе — сами по себе они даже вредны, поскольку создают приличный риск смерти, — а именно тем иммунным ответом, что стимулируют в нашем организме.

И авторы соответствующей научной работы призывают в связи с этим вовсе не остановить прививки или заражать детей корью и свинкой, а ровно наоборот: увеличить силу антикоревых вакцин, усилить ослабленную форму возбудителей, содержащихся в ней.

В то же время заблуждения противников прививок здесь далеко не самое интересное. Они заблуждались всегда и всегда будут заблуждаться в будущем — просто потому, что их взгляды игнорируют современные научные достижения. И ничего нового в их заблуждениях нет.

Действительно интересно другое. Сердечно-сосудистые заболевания, которые мы привыкли воспринимать как «естественный» ответ организма на стрессы нашего времени, на самом деле, во многом зависят не от самих стрессов, а от того, насколько нормальным было развитие нашей иммунной системы в детстве. Возможно, человек сможет извлечь из этого урок и создать более сильные вакцины, вызывающие у иммунитета ответ, по силе близкий к ответу на реальные детские болезни. И в случае успеха — значительно снизить смертность от инфарктов и инсультов.

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Последнее: Те, кто в детстве переболел корью и свинкой, реже остальных страдают от инфарктов и инсультов. Исходя из этого антивакцинаторы раскручивают в интернете очередную кампанию против прививок от этих болезней. Вирус кори в представлении художника. Бледно-розовым показана стенка из липидов, синим — наружные белки, с помощью которых вирус кори прикрепляется к человеческим клеткам.Разбираемся, отчего детская болезнь […]