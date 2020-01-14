Наука: Бессонница – «серый кардинал» самоубийства

Если вас или ваших знакомых вдруг одолели грусть, печаль, тяжёлые мысли о бренности существования, которые не дают покоя и заставляют на какое-то время останавливаться в пролётах мостов или застывать у открытых окон на десятом этаже, то, возможно, рано бить в набат и нужно просто выспаться.

Связь между нарушенным сном и суицидальными мыслями или поведением вполне ясно проявило исследование Манчестерского университета, которое опубликовали в BMJ Open.

Эксперимент учёных из Университетской школы медицины совместно с Университетом Оксфорда включил 18 участников, с которыми беседовали на предмет проблем со сном и их возможным влиянием на суицидальные наклонности.

В итоге обозначились три взаимосвязанных пути к мыслям о самоубийстве, которые возникали из-за нарушений сна. Во-первых, бессонная ночь сама по себе провоцировала «нехорошие» мысли или даже действия у лиц, склонных к суициду, что можно отчасти считать как невозможность оказания соответствующей помощи в нужный момент.

Во-вторых, результаты показали, что если человек длительно не может ночью хорошо спать, то это делает его жизнь тяжелее в разы, присоединяясь к депрессии и способствуя негативному мышлению, трудностям внимания и безинициативности, которые очень часто становятся следствием постоянных недосыпов.

Наконец, респонденты называли сон в качестве альтернативы самоубийству, то есть, по сути, он служил им своеобразным «бегством» от своих проблем. Однако, такое желание использовать его в качестве тактики избегания резонно удлинило сон дневной, который, в свою очередь, замкнул круг и укрепил первые два пути, ибо все прекрасно знают, что если выспаться днём, то ночью полноценно поспать вряд ли удастся.

Донна Литтлевуд (Donna Littlewood), ведущий автор исследования, рассказала, что исследование имеет значение как для специалистов в области здравоохранения, так и социальных работников.

«Наше исследование подчёркивает то, как важен здоровый сон в контексте «совладания» с психическими расстройствами, суицидальными мыслями и поведением. Кроме того, в ночное время специальным службам особенно необходимо учитывать эти данные. Они могут стать ключевым фактором в антисуицидальной стратегии, учитывая, что если люди с определёнными наклонностями ночью бодрствуют, то риск самоубийства у них возрастает»,

— отмечает Литтлевуд.

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