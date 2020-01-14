Украина направила Ирану ноту после разговора с Рухани, в Киеве затопило Ocean Plaza. Главное за день

Украина направила Ирану ноту после разговора с Рухани

После разговора президента Украины Владимира Зеленского с иранским лидером Хасаном Рухани по поводу сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» Киев направил Тегерану дипломатическую ноту, сказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он добавил, что в ноте Украина «перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ.

В Украину приедет глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ, информировало «Интерфакс-Украина».

В Киеве затопило Ocean Plaza

Из-за прорыва трубы торговый центр Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. Заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, заявил, что пострадало 9 человек, они получили ожоги.

В полиции заявили, что убийство Окуевой было заказным

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов заявил, что убийство украинской военнослужащей Амины Окуевой было заказным.

Доброволец Адам Осмаев считает, что убийство его жены Окуевой заказали представители власти РФ.

Он добавил, что сегодня правоохранители вручили сообщение о подозрении вероятному организатору убийства Окуевой. Подозреваемый свою вину не признает.

В Австралии выделят $34,5 млн на восстановление дикой природы

Министерство финансов Австралии выделит $34,5 млн на восстановление дикой природы после лесных пожаров, которые начались в середине сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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