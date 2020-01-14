Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта в Ливии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе германской стороны, Путин проинформировал Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.
Напомним, по словам советника главы парламента Ливии Хамида аль-Сафи, стороны ливийского конфликта в ходе переговоров Москве не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».
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