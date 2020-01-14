«Сожжена без уведомления российских органов»

Одежду погибших в ЦАР российских журналистов уничтожили, несмотря на важность вещдока.

Личные вещи убитых в июле 2018 года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева были сожжены без согласования с российскими властями из-за исходившего от одежды «зловонного запаха». Об этом в беседе с «Новой газетой» рассказал отец Радченко Александр.

«Только спустя год и четыре месяца [со дня убийства] посольство [РФ в ЦАР] информирует нас, что одежда уничтожена в связи с приведением в негодность», — поделился Радченко-старший.

Он уточнил, что родственники запрашивали доступ к одежде погибших, на которой остались следы крови и пулевые отверстия, так как вещи необходимы для проведения полноценной экспертизы. При этом тела всех трех журналистов были доставлены в Москву из ЦАР без одежды.

Брат Кирилла Радченко Роман также опубликовал на своей странице в фейсбуке сканы ответа из посольства России. В нем дипломаты так обосновывают несогласованное уничтожение вещей: «…ввиду отсутствия у центральноафриканских следственных органов спецхранилищ, одежда, снятая с тел погибших российских журналистов, пропитанная кровью и издававшая сильный зловонный запах разложения, была сожжена без согласования и уведомления российских следственных органов».

Отец оператора Радченко также добавил, что близкие погибших многократно обращались с просьбой предоставить доступ к одежде не только к дипломатам, но и в Следственный комитет России, однако за обращениями не последовало реакции.

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Никита Кондратьев

Источник: Новая газета

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