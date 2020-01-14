Ученые: Низкий уровень лимфоцитов в крови значительно повышает риск смерти

Датские исследователи обнаружили, что низкий уровень лимфоцитов в крови значительно повышает риск преждевременной смерти независимо от любой причины, будь-то заболевание или же возраст пациента. В материалах исследования, опубликованных в CMAJ, они связывают лимфопению с пониженной иммунной способностью противостоять опасным для жизни недугам.

Один из авторов двухлетнего эксперимента, в ходе которого были проанализированы результаты наблюдения над более ста тысячами добровольцев в возрасте от 20 лет, доктор Стиг Боженс отмечает, что вероятность летального исхода при снижении лимфоцитов от любой причины возрастала почти в 2 раза. Если же лимфопения наблюдалась при онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ОРВИ и других инфекциях, то неблагоприятный прогноз увеличивался приблизительно в 3 раза. Лимфопения может возникнуть и в период беременности или во время стресса, но ее причинами могут быть и серьезные заболевания. В любом случае выяснить причину снижения лимфоцитов, а особенно если речь идет о ребенке, крайне необходимо.

Не меньшую опасность для здоровья человека представляет и повышение лимфоцитов в крови. Одной из причин, вызвавшей такое нарушение, является инфицирование патогенными микроорганизмами. Кроме того, лимфоцитоз может быть вызван заболеваниями кроветворной системы (лейкозы) и лимфатической ткани (лимфомы). Часто они носят злокачественный характер. В этом случае, несмотря на повышенное количество, иммунные клетки в организме не являются полноценными, поэтому не могут выполнять свои функции.

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Последнее: Датские исследователи обнаружили, что низкий уровень лимфоцитов в крови значительно повышает риск преждевременной смерти независимо от любой причины, будь-то заболевание или же возраст пациента. В материалах исследования, опубликованных в CMAJ, они связывают лимфопению с пониженной иммунной способностью противостоять опасным для жизни недугам. Один из авторов двухлетнего эксперимента, в ходе которого были проанализированы результаты наблюдения над […]