Мнение: В Москве начались переговоры по Ливии

В Москве начались переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Ливии.

Основная заявленная цель — прекращение боевых действий и завершение ливийской войны в ее текущем виде.

С российской стороны переговоры ведут Шойгу и Лавров.

С турецкой стороны министр обороны Хулуси Акар, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и шеф разведки Хакан Фидан.

Хафтар и Саррадж должны присоединиться к переговорам чуть позже. Оба уже прибыли в Москву — Хафтар прилетел ночью, Сарраджа привезли турки.



Так как в Италии встреча провалилась, Хафтару и Сарраджу удалось встретиться лишь в Москве.

Источник: Colonel Cassad

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