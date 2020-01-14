Мнение: В Москве начались переговоры по Ливии

14.01.2020, 0:00, Разное

В Москве начались переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Ливии.
Основная заявленная цель — прекращение боевых действий и завершение ливийской войны в ее текущем виде.
С российской стороны переговоры ведут Шойгу и Лавров.
С турецкой стороны министр обороны Хулуси Акар, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и шеф разведки Хакан Фидан.
Хафтар и Саррадж должны присоединиться к переговорам чуть позже. Оба уже прибыли в Москву — Хафтар прилетел ночью, Сарраджа привезли турки.


Так как в Италии встреча провалилась, Хафтару и Сарраджу удалось встретиться лишь в Москве.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: В Москве начались переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Ливии.Основная заявленная цель — прекращение боевых действий и завершение ливийской войны в ее текущем виде.С российской стороны переговоры ведут Шойгу и Лавров.С турецкой стороны министр обороны Хулуси Акар, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и шеф разведки Хакан Фидан.Хафтар и Саррадж должны присоединиться к переговорам […]

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