Генпрокурор США заявил о «легитимности» убийства Сулеймани

Генеральный прокурор США Уильям Барр выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа «определенно были полномочия» отдать приказ об убийстве на территории Ирака командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
По словам генпрокурора США, представители администрации «проконсультировались» с министерством юстиции по вопросу о нанесении удара по иранскому генералу, передает ТАСС. «Я думаю, что у президента [США Дональда Трампа] определенно были полномочия делать то, что он сделал», – считает Барр.
«Сулеймани определенно являлся легитимной военной целью», – сообщил глава американского Минюста. «Это был легитимный акт самообороны», – считает Барр.
Ранее председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси пообещал, что Тегеран подаст в суд на Трампа за убийство генерала Сулеймани.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Генеральный прокурор США Уильям Барр выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа «определенно были полномочия» отдать приказ об убийстве на территории Ирака командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. По словам генпрокурора США, представители администрации «проконсультировались» с министерством юстиции по вопросу о нанесении удара по иранскому генералу, передает ТАСС. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На церемонию вручения премии «Торнадо» по айкидо пришли 1,5 тыс. зрителей / 1 декабря
- Автоновости: Что почитать в праздники: самые яркие курьезы и автодичь-2019! / 5 января
- Владельцев автомобилей обяжут наносить полицейскую маркировку за свой счет / 19 декабря
- В шорт-лист «Оскара» попал мультфильм «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой / 13 января
- Банк РФ отозвал лицензию у Осколбанка / 29 ноября
- Во всех проверенных образцах красной икры обнаружена кишечная палочка – сопредседатель “Росконтроля” / 24 декабря
- Суд в Бельгии приостановил европейские ордера на арест Пучдемона и Комина / 2 января
- Чиновники закупали старое и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов по завышенным ценам и оформляли, как новое – СБУ / 18 декабря