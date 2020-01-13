Генпрокурор США заявил о «легитимности» убийства Сулеймани

Генеральный прокурор США Уильям Барр выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа «определенно были полномочия» отдать приказ об убийстве на территории Ирака командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

По словам генпрокурора США, представители администрации «проконсультировались» с министерством юстиции по вопросу о нанесении удара по иранскому генералу, передает ТАСС. «Я думаю, что у президента [США Дональда Трампа] определенно были полномочия делать то, что он сделал», – считает Барр.

«Сулеймани определенно являлся легитимной военной целью», – сообщил глава американского Минюста. «Это был легитимный акт самообороны», – считает Барр.

Ранее председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси пообещал, что Тегеран подаст в суд на Трампа за убийство генерала Сулеймани.





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Последнее: Генеральный прокурор США Уильям Барр выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа «определенно были полномочия» отдать приказ об убийстве на территории Ирака командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. По словам генпрокурора США, представители администрации «проконсультировались» с министерством юстиции по вопросу о нанесении удара по иранскому генералу, передает ТАСС. […]