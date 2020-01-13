США ввели санкции против чиновников режима Мадуро

Соединенные Штаты в понедельник внесли в санкционный список семерых нынешних и бывших чиновников режима Николаса Мадуро, причастных к «попыткам обойти демократический процесс Национальной ассамблеи Венесуэлы», заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, эти люди пытались захватить здание Национальной ассамблеи и провести не санкционированное конституцией голосование, чтобы помешать большинству легитимных венесуэльских законодателей проголосовать.

Как отмечается в заявлении Помпео, это решение «демонстрирует приверженность Соединенных Штатов народу Венесуэлы в его борьбе за восстановление демократии и процветания Венесуэлы».

«Репрессивные и незаконные попытки Мадуро заглушить демократическую волю венесуэльского народа в очередной раз демонстрируют его отчаяние, – подчеркнул Помпео. – Мы призываем силы безопасности Венесуэлы защищать венесуэльскую конституцию, позволить всем депутатам проходить во Дворец Национальной ассамблеи и воздержаться от применения насилия, в том числе в отношении своих демократически избранных представителей. Силы безопасности Венесуэлы обязаны хранить верность венесуэльскому народу, а не Мадуро. Мы призываем их признать легитимный источник их полномочий».

Помпео добавил, что Соединенные Штаты, наряду с большинством венесуэльцев и многими другими странами, по-прежнему считают Хуана Гуайдо легитимным лидером Национальной ассамблеи и исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Госсекретарь призвал все страны поддержать Гуайдо и Национальную ассамблею, в то время как они ведут мирную работу по восстановлению демократии от лица венесуэльского народа.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Соединенные Штаты в понедельник внесли в санкционный список семерых нынешних и бывших чиновников режима Николаса Мадуро, причастных к «попыткам обойти демократический процесс Национальной ассамблеи Венесуэлы», заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, эти люди пытались захватить здание Национальной ассамблеи и провести не санкционированное конституцией голосование, чтобы помешать большинству легитимных венесуэльских законодателей проголосовать. Как отмечается […]