Иран пообещал продолжить сопротивление США после убийства Сулеймани

Сопротивление присутствию американских сил на Ближнем Востоке должно стать непрерывным процессом и после убийства генерала Касема Сулеймани продолжится, сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами во время встречи с сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом.
«[Президент США Дональд] Трамп ошибся, самонадеянно полагая, что устранение одного человека остановит сопротивление. В итоге американцы повысили цену своего присутствия в регионе», – приводит слова Хатами ТАСС.
«Сопротивление продолжится и после Сулеймани», – заверил иранский министр, добавив, что «без усилий Сулеймани гегемония в регионе террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) была бы неизбежной».
«Удар, нанесенный Ираном по базе США Айн-эль-Асад в Ираке, был необходимым действием. Сопротивление присутствию американских сил в регионе должно стать непрерывным процессом», – цитирует IRNA Хатами.
Он также пообещал, что «Иран будет находиться рядом с Сирией в период, когда страна будет восстанавливаться».
Напомним, в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
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Последнее: Сопротивление присутствию американских сил на Ближнем Востоке должно стать непрерывным процессом и после убийства генерала Касема Сулеймани продолжится, сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами во время встречи с сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом. «[Президент США Дональд] Трамп ошибся, самонадеянно полагая, что устранение одного человека остановит сопротивление. В итоге американцы повысили цену своего присутствия в регионе», […]
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