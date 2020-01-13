В Киеве из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza пострадало 9 человек

В Киеве из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza пострадало 9 человек. Об этом 13 января во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Около 19.00 произошло повреждение магистрального водопровода от ТЭЦ №5 на дороге, которая находится возле Ocean Plaza. Повреждение привело к повреждению теплоносителя. Температура была высокая, поэтому пострадало девять человек. У них ожоги. По нашей информации, тяжелых случаев нет. Пострадавшим предоставляется помощь», – сказал он.

Пантелеев отметил, что часть людей находились возле места прорыва, еще часть – в маршрутке, которая проезжала рядом.

Он заверил, что люди, которые проживают в этом районе не останутся без горячей воды и тепла, так как есть возможность переподключить дома на другой источник теплоснабжения.

Пантелеев сказал, что магистраль построена в 1978 году и уже нуждалась в замене, но не считалась аварийной.

«По предварительной причине, причиной повреждения стал физический снос трубы, но перед этим все проверки она проходила», – сказал он.

Пантелеев заверил, что всем пострадавшим компенсируют ущерб.

Из-за прорыва трубы Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Киеве из-за прорыва трубы возле торгового центра Ocean Plaza пострадало 9 человек. Об этом 13 января во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Около 19.00 произошло повреждение магистрального водопровода от ТЭЦ №5 на дороге, которая находится возле Ocean Plaza. Повреждение привело к повреждению теплоносителя. Температура была […]