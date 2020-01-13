Россия и Турция взяли на себя урегулирование конфликта в Ливии

В понедельник в Москве завершились переговоры между лидерами противоборствующих сторон в Ливии, по итогам которых российский министр иностранных дел отметил некоторый прогресс. Накануне в Ливии вступило в силу хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции.

Россия и Турция взяли на себя роль ключевых арбитров в Ливии, стремясь убедить главу международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Файеза аль-Сарраджа и его соперника генерала Халифу Хафтара начать согласовывать общие условия более долгосрочной политической договоренности, устраивающей и Анкару, и Москву.

В понедельник перед началом переговоров Саррадж призвал ливийцев «начать с чистого листа», отбросить разногласия, сплотиться и двигаться к достижению стабильности и мира. Он заявил, что ПНС согласилось на перемирие, чтобы прекратить кровопролитие, и остается в «позиции силы, чтобы поддерживать сплоченность нации и общества».

Сторонам не удалось подписать мирное соглашение в понедельник, как планировалось, и было решено продолжить переговоры во вторник. Однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в конце концов стороны подпишут документ, и отметил, что они оценивают его позитивно.

По данным мониторинговых организаций, с тех пор, как в прошлом году Хафтар начал наступление на Триполи, погибли более 280 мирных жителей и около 2 000 бойцов, а около 146 000 были вынуждены покинуть свои дома.

По словам аналитиков, и для России, и для Турции, поддерживающих противоположные стороны в ливийском конфликте, ставки высоки: для России речь идет о репутации и возможном сотрудничестве в нефтяной сфере, для Турции – о еще более обширных коммерческих интересах.

Турция поддерживает Сарраджа и отправила свои силы в поддержку ПНС, тогда как Россия поддерживает Хафтара, на чьей стороне сражаются сотни российских контрактников из ЧВК «Группа Вагнера».

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что знает о присутствии российских наемников в Ливии, но подчеркнул, что они ему не подчиняются.

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», – заявил он.

Силы Хафтара также пользуются поддержкой ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта. Французские власти отвергают обвинения Сарраджа в том, что они втайне поддерживают проводимую Хафтаром осаду Триполи.

В связи с усилением роли иностранных игроков в ливийском конфликте канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе предупредила, что страна рискует оказаться в состоянии гражданской войны, подобно Сирии.

Меркель приветствует посредничество Анкары и Москвы. Выступая на совместной пресс-конференции с Путиным в прошлую субботу, она сказала: «Мы надеемся, что совместные усилия России и Турции увенчаются успехом и что скоро мы будем рассылать приглашения на конференцию в Берлине».

Аналитики отмечают, что европейские страны, активно оказывающие гуманитарную помощь Ливии, в последнее время занимают позицию молчаливых наблюдателей и хотят, чтобы кто-то другой занялся урегулированием конфликта, который способствовал усилению наплыва мигрантов в Европу.

При этом внутри Евросоюза нет единой позиции по поводу того, какую из сторон ливийского конфликта следует поддерживать. Раскол между Францией и Италией по этому вопросу способствовал краху международных усилий по мирному урегулированию.

«Без европейского лидерства в ливийском вопросе России и Турции оказалось проще внедриться в конфликт самим», – отмечают аналитики Атлантического совета Карим Мезран и Эмили Берчфилд.

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