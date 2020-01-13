«Эксперимент» с виагрой для быков закончился для мужчины в Мексике операцией

«Эксперимент» с принятой виагрой для быков закончился для мужчины в Мексике операцией. Об этом происшествии пишет английская ежедневная газета Daily Mail.

После приема стимулятора эрекция не прекращалась в течение трех дней, и только тогда пациент был вынужден обратиться за помощью к медикам. Для снятия сексуального напряжения понадобилось срочное вмешательство хирургов. Подробности операции не разглашаются, но обычно в таких случаях применяется прокалывание иглой полового органа и откачивание крови.

О принятом сознательном решении подарить своей избраннице «полноценный секс» мексиканец пояснил врачам, как и о поездке в другой штат для приобретения стимулятора. Мужчина остался в живых, о его самочувствии информация отсутствует.

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