Психологи перечислили 4 аспекта жизни, из-за которых не стоит впадать в депрессию

Психологи перечислили четыре аспекта повседневной жизни, из-за которых не стоит переживать. Специалисты отметили в том числе, что не стоит обращать внимание на критику со стороны чужих людей и сильно переживать о прошлом.

Каждому человеку стоит принимать во внимание только мнения родных и близких, но даже это не должно становиться приоритетом при принятии того иного решения. Критику окружающих и вовсе не стоит слишком анализировать. Также эксперты советуют забыть об ошибках, совершенных в прошлом, ведь исправить их уже вряд ли получится, лучше сосредоточить внимание на будущем.

По мнению психологов, стремление заработать много денег нельзя назвать постыдным, однако оно не должно перекрывать собой все другие аспекты. Лучше всего заниматься любимым делом и общаться с интересными людьми. .Интерес к жизни других тоже должен быть минимальным, отметили медики, особенно если речь идет о том, кто и вовсе не знает о существовании другого, пишет издание «Слово и Дело».

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Последнее: Психологи перечислили четыре аспекта повседневной жизни, из-за которых не стоит переживать. Специалисты отметили в том числе, что не стоит обращать внимание на критику со стороны чужих людей и сильно переживать о прошлом. Каждому человеку стоит принимать во внимание только мнения родных и близких, но даже это не должно становиться приоритетом при принятии того иного решения. […]