Трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето появился в Сети

13.01.2020, 23:21, Разное

в Сети появился первый трейлер новой картины под названием «Морбиус» от студии Marvel. Главную роль исполнит популярный исполнитель и актер Джаред Лето, а по сценарию перевоплотится музыкант в вампира.
Режиссером супергеройского триллера выступил Даниэль Эспиноса. По сценарию биохимик Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания и пытается найти от него лекарство. Когда у мужчины остается последний шанс на выживание, он находит необычный способ, который изменит его жизнь навсегда.

Роли в картине также исполнили Мэтт Смит, Тайриз Гибсон, Андриа Архона и Джаред Харрис. На экраны фильм «Морбиус» выйдет летом текущего года, пишет издание «iReactor».



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