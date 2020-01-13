Борис Грачевский назвал Бромберга удивительным человеком, делавшим яркое кино

13.01.2020, 23:21, Разное

Режиссер Борис Грачевский прокомментировал новость об уходе из жизни его коллеги Константина Бромберга. Он отметил, что кинодеятель был очень интересным человеком, хорошим другом и выдающейся личностью.
По словам Грачевского, в жизни Бромберг был не таким, как о нем думали, хотя трудно было представить, что режиссер может создавать настолько яркие картины. Участие в «Ералаше» коллеги кинодеятель назвал «сочным» и выразил сожаление, что такой талантливый творец эмигрировал, оставив без кино и себя, и зрителей, ведь в США реализоваться в творчестве он не смог.

Грачесвкому обидно, что год начался с такой потери, по словам режиссера, Бромберг как-то участвовал вместе с ним в передаче, тогда кинодеятель был бодрым и веселым, пишет издание «Nation News».



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